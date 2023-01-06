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Medya 'Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları' Şakir Zümre’nin Hikayesi TRT Belgesel’de! Bir ilke daha imza atıyor
Medya

'Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları' Şakir Zümre’nin Hikayesi TRT Belgesel’de! Bir ilke daha imza atıyor

Milli hamlelerle güçlenerek yıldızlaşan Türk savunma sanayisinin unutulmaz isimlerinin çabaları, “Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları” belgeseliyle ekrana geliyor. Cumhuriyet tarihinin ilk uçak bombalarını üreten ve savunma sanayiinde millileşmenin mücadelesini veren İstiklal Madalyalı girişimci Şakir Zümre’nin hikayesi, yarın akşam saat 21.00’de TRT Belgesel ekranlarında.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 12:25:00 -
'Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları' Şakir Zümre’nin Hikayesi TRT Belgesel’de! Bir ilke daha imza atıyor

Yeni yayın dönemine güçlü ve etkili içeriklerle giriş yapan TRT Belgesel “Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları” serisiyle bir ilke daha imza atıyor ve yakın tarihin milli teknoloji kahramanlarını biyografik öyküleriyle ekrana taşıyor.

Belgeselin yeni bölümünde, Cumhuriyet tarihinin ilk uçak bombalarını üreten ve girişimleriyle savunma sanayiine öncülük eden Şakir Zümre’nin hikayesi ekrana gelecek. “Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları”, yeni bölümüyle yarın akşam saat 21.00’de TRT Belgesel ekranlarında.

Girişimleriyle savunma sanayiinde ilkleri başardı

Cumhuriyet tarihinin ilk özel teşebbüs silah fabrikasını kurarak yerli uçak bombaları üreten, ürettiği silah ve cephanelerle İstiklal Savaşı’nda orduya güç katan Şakir Zümre, girişimleriyle yerli savunma sanayiinde öncü olmuştur. Yerli silah ihracatıyla da ekonomiye güç katan Zümre, bu alanda bağımsızlığın ilk adımlarının atılmasını sağlamıştır. Hayatı boyunca idealleri için çalışan ve kendini milletine adayan Şakir Zümre’nin yolu nasıl kesildi, fabrikası nasıl kapatıldı? Tüm bu soruların cevapları, “Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları” belgeselinde ekrana gelecek. Şakir Zümre’yi başarılı oyuncu Cansu Fırıncı’nın canlandırdığı “Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları, Şakir Zümre bölümüyle yarın akşam saat 21.00’de TRT Belgesel’de ekranlara gelecek.

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