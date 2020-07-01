Savunma Sanayii'nden heyecanlandıran paylaşım 'Sungur'
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "SUNGUR, başarılı atışlı testler sonrası envantere girmeye hazır!" ifadesini kullandı.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in heyecanlandıran açıklamalarından satır başları;
"Güvenlik kuvvetlerimizin kabiliyetlerini artırmak için sürpriz bir güç!
Başkanlığımız öncülüğünde, Roketsan’ın yerli savunma sanayii paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği hava savunma ailemizin yeni üyesi #SUNGUR, başarılı atışlı testler sonrası envantere girmeye hazır!
Kademeli hava savunma sistemimizin yeni üyesi, portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek. #SUNGUR hareketli atış yeteneği, gece-gündüz hedef tespit, teşhis, tanımlama, takip ve 360 derece atış kabiliyetine sahip.
#SUNGUR, hava unsurlarına karşı etkinliği ve yüksek manevra kabiliyeti, yüksek hedef isabet yeteneği ve karşı tedbir özelliği, titanyum harp başlığı, hedefin uzun menzilden görüntülenmesini sağlayan nişangahıyla kendi sınıfının önünde bir sistem."