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Teknoloji

Savunma Sanayii'nden heyecanlandıran paylaşım 'Sungur'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "SUNGUR, başarılı atışlı testler sonrası envantere girmeye hazır!" ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 12:30:00 - 2020-07-01 12:36:29

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in heyecanlandıran açıklamalarından satır başları;

"Güvenlik kuvvetlerimizin kabiliyetlerini artırmak için sürpriz bir güç!   

Başkanlığımız öncülüğünde, Roketsan’ın yerli savunma sanayii paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği hava savunma ailemizin yeni üyesi #SUNGUR, başarılı atışlı testler sonrası envantere girmeye hazır!

Kademeli hava savunma sistemimizin yeni üyesi, portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek. #SUNGUR hareketli atış yeteneği, gece-gündüz hedef tespit, teşhis, tanımlama, takip ve 360 derece atış kabiliyetine sahip.

#SUNGUR, hava unsurlarına karşı etkinliği ve yüksek manevra kabiliyeti, yüksek hedef isabet yeteneği ve karşı tedbir özelliği, titanyum harp başlığı, hedefin uzun menzilden görüntülenmesini sağlayan nişangahıyla kendi sınıfının önünde bir sistem."

 

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