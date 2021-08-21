Savunma sanayiinde güçlü iş birliği

Akıllı Kampüs Haberleşme, Sahil-Net ve Artırılmış Gerçeklik Projeleri’ni içeren protokoller imzalandı. Bu kapsamda ULAK AŞ ile Ankara Uzay Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB) arasında “Akıllı Kampüs Haberleşme Projesi”ne ilişkin protokol imzalandı. İmza törenine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ULAK Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sami Tüfekçi ve HAB Müdürü Gültekin Asiltürk katıldı. Demir, törende yaptığı konuşmada, “Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde uzun yıllardan devam çalışmaları ULAK AŞ bünyesinde ürüne döndürücü ve ürünlerin hayata geçmesiyle ilgili çalışmayı başlattık. Bu yolculuk; Türkiye’nin bu ağ iletişiminde, bahsettiğim niteliklere sahip iletişimde atacağı adımlarda dünya teknolojilerinde geri kalmaması, aynı zamanda bunun ürünleştirilmesinin gerekliliğinin farkında olarak attığımız bir adımdır” ifadelerini kullandı.

Sahil-Net projesi

HAVELSAN ile Sahil Güvenlik Komutanlığı arasında da “Sahil-Net Projesi” kapsamında imza töreni gerçekleştirildi. Törene İsmail Demir, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ve Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir katıldı. Fuar kapsamında, Artırılmış Gerçeklik Projeleri’ne ilişkin de protokol imzalandı. Savunma Sanayi Başkanlığı ile HAVELSAN arasındaki protokole yönelik imza törenine İsmail Demir’in yanı sıra HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sami Tüfekçi ve ilgili paydaşların yetkilileri katıldı. İsmail Demir, imza törenindeki konuşmasında şunları kaydetti: “Bugün aslında 2 adet artırılmış gerçeklik projesi imzalıyoruz. İlkini HAVELSAN ile imzaladığımız bu projede, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit/imha ve muharebe destek hizmeti kapsamında bakım ve onarım faaliyeti gerçekleştiren personelin artırılmış gerçeklik teknolojisiyle kurumsal farkındalığının ve görev etkinliklerinin artırılmasını hedefliyoruz.” İDEF 2021 kapsamında SSB, ASELSAN ve ARMELSAN arasında Multistatik Sonar Suiti Geliştirilmesi İlişkin protokol imzalandı.