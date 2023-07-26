Savunma sanayiinde çığır açacak! Dünyada sadece birkaç ülke üretebiliyor! Mete Yarar, Türkiye’nin bomba hamlesini duyurdu

tv100’de yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum'da Mete Yarar, Miilux OY tarafından üretilen ve savunma sanayinde çığır açacak denizaltı çeliğini "Bir ülkenin çelikte, geleceği, nirvanası denizaltı çeliğini üretmektir. Yerin 300 metre altına dalacak, basınca dayanabilecek, birçok farklı özelliğe sahip olacak bir çeliği üretmek Türkiye’nin çelik üretiminde geleceği zirvedir. Bu başarının ötesidir" sözleriyle tanıttı.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, gazeteci Nedim Şener, Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, CHP 23. Dönem Milletvekili Mehmet Sevigen, Başak Şengül ile Doğru Yorum programına konuk oldu.

“Bu, başarının ötesidir”

OYAK'ın 2019 yılında bünyesine kattığı zırh çeliği üreticisi Miilux OY tarafından üretilen denizaltı çeliğini Yarar tv100 yayınında "Bir ülkenin çelikte, geleceği, nirvanası denizaltı çeliğini üretmektir. Yerin 300 metre altına dalacak, basınca dayanabilecek, birçok farklı özelliğe sahip olacak bir çeliği üretmek Türkiye’nin çelik üretiminde geleceği zirvedir. Bu başarının ötesidir." sözleriyle anlattı.



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“Türkiye’nin MİLGEM’den sonra yapacağı en önemli proje MİLDEN’dir”

Yarar "OYAK kurumu Finlandiya’daki Miilux şirketini satın alıyor. Bu şirketin alımındaki amaç Altay tankının çeliğini üretmekti. O şirket şu anda bunun da ötesine geçerek denizaltı çeliğini üretti. Denizaltı çeliğini birkaç ülke üretiyor. O çeliği verirlerse verirler, vermezlerse üretemezler. Türkiye’nin MİLGEM’den sonra yapacağı en önemli proje MİLDEN’dir. Milli Denizaltı’nın en önemli etkenlerinden biri olan denizaltı çeliği de üretildi." ifadelerini kullandı.