  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Savunma Sanayii Projelerine KDV muafiyeti getirildi
Teknoloji

Savunma Sanayii Projelerine KDV muafiyeti getirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetlere ilişkin KDV istisnası yeniden düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 21:54:00 -
Savunma Sanayii Projelerine KDV muafiyeti getirildi

Milli Savunma Bakanlığı ya da Savunma Sanayii Başkanlığı’nca yürütülen projelere yönelik teslim ve hizmetler istisna kapsamına alındı. Bu kurumlarca onaylanan teslim ve hizmetler 25 Aralık 2021’den itibaren KDV’den istisna edildi. Söz konusu tarihten önce başlayan, devam eden savunma sanayii projelerine ilişkin bu tarihten sonra yapılan teslim ve hizmetler de istisna kapsamında olacak. İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat işlerine yönelik 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen indirim yoluyla giderilemeyen KDV için yürütülen iade uygulamasına 2022, 2023, 2024 yılları da eklendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay