Savunma Sanayii Projelerine KDV muafiyeti getirildi

Milli Savunma Bakanlığı ya da Savunma Sanayii Başkanlığı’nca yürütülen projelere yönelik teslim ve hizmetler istisna kapsamına alındı. Bu kurumlarca onaylanan teslim ve hizmetler 25 Aralık 2021’den itibaren KDV’den istisna edildi. Söz konusu tarihten önce başlayan, devam eden savunma sanayii projelerine ilişkin bu tarihten sonra yapılan teslim ve hizmetler de istisna kapsamında olacak. İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat işlerine yönelik 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen indirim yoluyla giderilemeyen KDV için yürütülen iade uygulamasına 2022, 2023, 2024 yılları da eklendi.