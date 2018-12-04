“Savunma sanayii harcamalarında Türkiye dünyada 15’inci sırada”

ASELSAN AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Antalya Bilim Üniversitesi Konferans Salonu’nda Türk savunma sanayisinin uluslararası markası ASELSAN’ın yerli ve milli teknolojide konumuna ilişkin sunum yaptı. Türkiye’nin askeri teknolojisinin başladığı yer olarak ASELSAN’ın görüldüğüne işaret eden Görgün, “Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında yer alıyoruz, gün geçtikçe de üst sıralara yükseliyoruz” dedi.

18,2 milyar dolarlık harcama

Dünyada teknolojiyi şekillendiren unsurun savunma sanayisinde üretilen teknolojiler olduğuna dikkati çeken Görgün, ürünlerin önce savunma alanı için üretildiğini, ordularda kullanılmaya başlandığını, ardından sivil teknolojilere uygulandığını kaydetti. Dünyadaki toplam savunma sanayisinde yapılan harcamaların 1 milyar 730 milyon dolar civarında olduğunu anlatan Görgün, “Savunma sanayisinde Türkiye, dünya sıralamasında 18,2 milyar dolarlık harcamayla, gayri safi milli hasılanın yüzde 2’sine denk gelen bir karşılıkla dünyada 15’inci sırada” dedi. Görgün, Türkiye toplam savunma havacılık cirosunun 6 milyar dolar civarında olduğunu kaydetti.