Savunma sanayii deviyle lazer silahı işbirliği! Savaş gemilerine entegre edilecek

Amaç, önümüzdeki beş ila altı yıl içinde, özellikle gemilerde drone savunması ile ilgili olarak yeni olanaklar sunan ortak bir denizcilik ürününü pazara sunmak.

ŞİRKETLER BİRBİRİNİ TAMAMLAYACAK

Her iki şirket de lazer silah teknolojisi alanındaki tamamlayıcı becerilerinin, başarılı bir askeri lazer silah sistemi geliştirmelerini sağlayacağına inanıyor. Şirketler şimdi buna uygun bir işbirliği anlaşması imzaladı.

SAVAŞ GEMİSİNE ENTEGRE EDİLECEK

Son olarak, Rheinmetall ve MBDA Almanya’nın bir lazer silah göstericisi, Haziran 2022’den Eylül 2023’e kadar Alman Donanması’nın 124 “Sachsen” fırkateynine entegre edildi. Gemideki bu deneme sırasında, gösterici 100’den fazla test atışında etkileyici bir performans sergiledi.