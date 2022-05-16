Savunma Sanayii Başkanlığı'nın logosu değişti
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı logosunu değiştirdi. Yeni logoda, 16 yıldıza yer verildi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın logosu değiştirildi. Yeni logoda, 16 Türk devletini temsilen 16 yıldıza yer verildi.
DHA'nın haberine göre, Başkanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve diğer bağlı kurumlarla bütünlük oluşturan yeni logomuzu siz değerli kamuoyuna takdim ediyoruz. Hayırlı olsun. Hazırlanan yeni logoda amblemin merkezinde, Türk bayrağının kırmızısını odak alan bir yaklaşım mevcuttur. Ayrıca logoda kullanılan 16 yıldız, 16 Türk devletini sembolize etmektedir" denildi.