0553 313 94 23

Savunma Sanayii Başkanlığı açıkladı! Kılıçsat 2021’de uzaya fırlatılacak

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın AR-GE projesi olan Kılıçsat’ın, 2021 yılının ikinci yarısında fırlatılmasının planlandığı açıklandı.

22 Ocak 2019 Salı 17:30
Savunma Sanayii Başkanlığı açıkladı! Kılıçsat 2021’de uzaya fırlatılacak

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Kılıçsat’ın (Küp Uydusu) 2021 yılının ikinci yarısında fırlatılmasının planlandığını açıkladı.


Savunma Sanayii Başkanlığı’nın AR-GE projesi olan Kılıçsat’ın, 2021 yılının ikinci yarısında fırlatılması planlanıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan projeye ilişkin şu bilgilere yer verildi:

“Otomatik tanımlama sistemi (AIS) verileri toplanarak üniversitede kurulan yer istasyonuna gönderilecek. Uzay sektöründe nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlanacak. Milli ve yerli üretim küp uydu platformu ve yazılımları kullanılacak. Kılıçsat Küp Uydusunun 2021 yılının ikinci yarısında fırlatılması planlanıyor.”

ASELSAN'ın koordinasyonundaki proje, Gümüş Uzay Savunma Havacılık(GUMUSH), Meteksan Savunma ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi iş birliğiyle yürütülüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 17:30
  1. Savunma Sanayii Başkanlığı
  2. Kılıçsat
  3. Küp uydusu
  4. Teknoloji
  5. Milli uydu

YORUM YAZ

  • engineerengineer33 dk önce
    fransız guyanasından , fransız arien füzesiyle.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Teslim olan PKK'lı terörist itiraf etti! Kendi mezarını kazdırıp infaz etmişler
  1. Teslim olan PKK'lı terörist itiraf..
  2. İŞKUR ve ESTAŞ işbaşı eğitim programı..
  3. Filipinler'in Cotabato şehrinde Moro..
  4. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
  5. "Yakın gelecekte özgürlük ve onur..
  6. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele..
  7. Otomotiv devi Volvo, 200 bin otomobili..
  8. Öğrencisine tekme atan öğretmene hapis..
  9. Mısır'dan "İhvan üyesi 5 kişi..
  10. Samsung, Yeni 970 EVO Plus modelini..
  11. Piyasalarda gün sonu
  12. Şair Enver Ercan vefatının 1. yılında..
  13. Demba Ba sağlık kontrolünden geçirildi
  14. UEFA'dan Ozan Soykan'a görev
  15. Borsa günü yükselişle tamamladı
  16. Ateşkesi yine deldi: Esed rejimi..
  17. TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey..
  18. "5G, 2025'e kadar 110 ülkede satışa..
  19. 3 polis şehit olmuştu! 22 polisin..
  20. Meksika'da boru hattındaki patlama
Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!
Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!
Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

Günün Karikatürü

22 Ocak 2019
HDP Van belediye başkan adayları 2019
HDP Van belediye başkan adayları 2019
Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe