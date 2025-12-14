  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Ünlü isimden asgari ücret zammı için net rakam: Ankara'nın planı böyle! Bu rakamı geçmeyecek

Hamas’tan resmi açıklama geldi! Kassam Tugayları komutanının öldüğü doğrulandı

Neden kovulduğu ortaya çıktı! Ela Rümeysa Cebeci'den skandal uyuşturucu videosu!

Firari suçlular adaletten kaçamadı! Kırmızı bültenle aranan isimler Türkiye’ye getirildi

Başkentte de iş başa düştü! Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nda yapım çalışmaları 2026'da başlayacak

‘Bu bizim kırmızı çizgimiz’ diyen Yumaklı: 'İhlal edenin gözünün yaşına bakmayız'

CHP yönetimindeki İstanbul’da barajlar alarm veriyor: Su krizi kapıda! Çözüm yok, ihmal var

Millete Kılıç çeken teğmen holdingte işe başladı! Cuntacı olamayınca beyaz yakalı oldu!

CHP’in rezil zihniyetinin kısa özeti! Mavi Göl’ü çamurla doldurup balıkları katlettiler

Memurları heyecanlandıran görüşme: Gündemde seyyanen zam vardı
Teknoloji Savunma Sanayii Başkanı Görgün: SİHA'lar milli mühimmatlarla güçleniyor sahada bir kez daha gösterdi
Teknoloji

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: SİHA'lar milli mühimmatlarla güçleniyor sahada bir kez daha gösterdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Savunma Sanayii Başkanı Görgün: SİHA'lar milli mühimmatlarla güçleniyor sahada bir kez daha gösterdi

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Bayraktar AKINCI TİHA, BOZOK ve KAYI-30 mühimmatlarıyla gerçekleştirdiği test atışlarıyla mühimmat, platform ve aklın kusursuz uyumunu sahada bir kez daha gösterdi" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA), BOZOK ve KAYI-30 mühimmatlarıyla gerçekleştirdiği test atışlarıyla mühimmat, platform ve aklın kusursuz uyumunu sahada bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Bayraktar AKINCI, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen BOZOK ve KAYI-30 mühimmatlarıyla icra edilen test atışlarında hedefleri başarıyla vurdu.

 

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, teste ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gökyüzünde milli iradenin imzasının bir kez daha atıldığını belirtti.

Görgün, "Bayraktar AKINCI TİHA,

BOZOK ve KAYI-30 mühimmatlarıyla gerçekleştirdiği test atışlarıyla mühimmat, platform ve aklın kusursuz uyumunu sahada bir kez daha gösterdi." ifadesini kullandı.

Elde edilen başarının, Türkiye'nin kararlılığının bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Görgün, "Emeğiyle bu tabloyu mümkün kılan Baykar ve TÜBİTAK SAGE ailelerini gönülden tebrik ediyorum. Türkiye, göklerde de kendi yolunu kendi çizmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Komşu’dan Japonlarla işbirliği! Türkiye SİHA'ları Yunanistan'ı korkuttu
Komşu’dan Japonlarla işbirliği! Türkiye SİHA'ları Yunanistan'ı korkuttu

Dünya

Komşu’dan Japonlarla işbirliği! Türkiye SİHA'ları Yunanistan'ı korkuttu

Alacak kavgası kanlı bitti! Silahlar Yahşihan’da konuştu!
Alacak kavgası kanlı bitti! Silahlar Yahşihan’da konuştu!

Yerel

Alacak kavgası kanlı bitti! Silahlar Yahşihan’da konuştu!

Bayraktar KIZILELMA'dan atılan GÖKDOĞAN füzesinin kritik beyni "MİHAL" ortaya çıktı!
Bayraktar KIZILELMA'dan atılan GÖKDOĞAN füzesinin kritik beyni "MİHAL" ortaya çıktı!

Teknoloji

Bayraktar KIZILELMA'dan atılan GÖKDOĞAN füzesinin kritik beyni "MİHAL" ortaya çıktı!

Bakan Bayraktar: Türkiye enerjide gücünü artırıyor! Kaya Petrolü Bor ve Nadir Elementler
Bakan Bayraktar: Türkiye enerjide gücünü artırıyor! Kaya Petrolü Bor ve Nadir Elementler

Gündem

Bakan Bayraktar: Türkiye enerjide gücünü artırıyor! Kaya Petrolü Bor ve Nadir Elementler

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"İroni" Savunması Tutmadı! Habertürk’te GYY Savaşı: Eski Video, Yeni Hesaplar
Gündem

“İroni” Savunması Tutmadı! Habertürk’te GYY Savaşı: Eski Video, Yeni Hesaplar

Tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’un yerine Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği için adı geçen Fevzi Çakır’ın, “Kılıçdaroğlu ilk turda kazanır” de..
Prof. Dr. Cevdet Erdöl, kimlere ne mesaj verdi? Hastanelerde neler oluyor? Birileri bir işler mi çeviriyor? Vatandaşın memnuniyetsizliği kime fatura ediliyor?
Gündem

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, kimlere ne mesaj verdi? Hastanelerde neler oluyor? Birileri bir işler mi çeviriyor? Vatandaşın memnuniyetsizliği kime fatura ediliyor?

Prof. Dr. Cevdet Erdol Akşam gazetesine yazdığı “Bir Yıl, Bir İmza, Bir Keder” başlıklı yazısında hastanelerle ilgili önemli iddialar ortaya..
Kul hakkından bahsedene bakın, bu ne cüretkarlık? Şaka mısınız, Dilek Hanım?"
Gündem

Kul hakkından bahsedene bakın, bu ne cüretkarlık? Şaka mısınız, Dilek Hanım?"

Fuat Uğur’dan Dilek İmamoğlu’na çok sert sözler "İmamoğlu dünyanın en büyük rüşvet davalarından birinin sanığı. İtirafçılar eşinizin yakın ç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23