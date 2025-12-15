  • İSTANBUL
Yerel Pes dedirten dolandırıcık! Bunlar insan olamaz
Pes dedirten dolandırıcık! Bunlar insan olamaz

Kocaeli’nin Derince ilçesinde yapılan denetimlerde pes dedirten bir skandal ortaya çıktı.

Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerindeki etiketleri silerek yeniden satışa sunduğu belirlenen market, ekipler tarafından mühürlendi. Halk sağlığını açıkça tehdit eden işletmedeki ürünlere el konulurken, tamamının imha edildiği bildirildi. Yetkililer, benzer uygulamalara karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerindeki etiketleri silen ve yeniden satışa sunan market mühürlendi, ürünler imha edildi.

Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Yavuz Sultan Mahallesi'ndeki bir markette yapılan denetimde, ürünlerin son kullanma tarihinin geçtiği, bazı ürünlerin son kullanma tarihinin bulunduğu etiketlerin silinerek yeniden satışa sunulduğu ve bazı ürünlerin böceklendiği belirlendi.

Marketi mühürleyen ekipler, el koyulan ürünleri imha etti.

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, ABD merkezli sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, "Halkımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Tarihi geçmiş hiçbir ürünün vatandaşlarımıza sunulmasına izin vermeyeceğiz. İlçemizdeki tüm marketleri ve rafları ekiplerimizle tek tek denetlemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

 

