  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Dişçi karı koca hakim karşısında! İçeceğine alkol karıştırıp kabusu yaşattılar: Genç kadın dehşeti anlattı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Dişçi karı koca hakim karşısında! İçeceğine alkol karıştırıp kabusu yaşattılar: Genç kadın dehşeti anlattı

Dişçi çiftin kan donduran istismarı olayıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Konya'nın Kulu ilçesindeki özel diş kliniği yöneticisi karı-koca Hakan A. ve Sebahat A., içeceğine alkol karıştırdıkları mesai arkadaşları Z.M.'ye cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor. Korktuğu için sesini çıkaramadığını belirten kadının dehşeti anlattığı iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu çift hakkında 49'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı açıklandı.

1
#1
Foto - Dişçi karı koca hakim karşısında! İçeceğine alkol karıştırıp kabusu yaşattılar: Genç kadın dehşeti anlattı

Dişçi çiftin skandal olayı ile ilgili yeni gelişme. Geçen haziran ayında gerçekleşen cinsel saldırı olayıyla ilgili tutuklanan Hakan A. (48) ve Sebahat A. (45) hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. İddianamede, mesai arkadaşları Z.M.'nin (29) içeceğine alkol karıştırılarak bayıltıldığı ve cinsel saldırıya uğradığı yer aldı. Hakan A. ve Sebahat A. istenen ceza miktarı, işlenen nitelikli suçların ağırlığını gözler önüne seriyor.

#2
Foto - Dişçi karı koca hakim karşısında! İçeceğine alkol karıştırıp kabusu yaşattılar: Genç kadın dehşeti anlattı

Konya’da, içeceğine alkol karıştırdıkları kadına cinsel saldırıda bulunan karı-koca hakkında 49’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı."Korktuğum için sesimi çıkartamadım" ifadelerini kullanan kadın, dehşeti anlattı. Konya'nın Kulu ilçesindeki özel diş kliniğinin karıkoca olan müdürleri Hakan A. (48) ile Sebahat A.'nın (45), geçen haziranda mesai arkadaşları Z.M.'ye (29) cinsel saldırıda bulunduğu olayın soruşturması tamamlandı. Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre tutuklanan çift hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Z.M., "Eve gittiğimde enerji içeceği içtim. İlk başta fark etmedim ama sonra içinde alkol olduğunu anladım. Sarhoş olup kendimi kaybetmişim. Kendime geldiğimde yatak odasında çıplak haldeydim ve Hakan bana cinsel saldırıda bulunuyordu.

#3
Foto - Dişçi karı koca hakim karşısında! İçeceğine alkol karıştırıp kabusu yaşattılar: Genç kadın dehşeti anlattı

TEHDİT ETTİLER Korktuğum için sesimi çıkartamadım. 40 dakika filan bu şekilde devam etti. 'Ağabey yapma, babam yaşındasın' dedim ama dinlemedi. Sebahat da dudaklarımdan öpüyordu. Bağırmamam için ağzımı kapattılar. Hakan gözüme yumruk attı. 'Seni öldürürüz, çıplakken videonu aldık, başkalarına yayarız' diye tehdit ettiler. Sebahat beni banyoda yıkadı. Evden çıkmama izin vermediler. Hakan, 'Biz Sebahat ile ilişkiye gireceğiz sen de izleyeceksin, izlemezsen öldürürüz' dedi. Hakan banyoya gittiğinde telefonumu alıp evden ayrıldım. Arkadaşlarımı arayıp durumu anlattım" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Dişçi karı koca hakim karşısında! İçeceğine alkol karıştırıp kabusu yaşattılar: Genç kadın dehşeti anlattı

ADLİ TIP RAPORUNDA TESPİT EDİLDİ Adli Tıp raporunda, Z.M.'nin vücudunda Hakan'a ait spermler ve DNA örneklerine rastlandığı, genç kadının iç çamaşırlarında da Sebahat'a ait DNA profillerinin tespit edildiği belirtildi.

#5
Foto - Dişçi karı koca hakim karşısında! İçeceğine alkol karıştırıp kabusu yaşattılar: Genç kadın dehşeti anlattı

İki şüpheli hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'şantaj', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'birden fazla kişi ile tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 49'ar yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Millete Kılıç çeken teğmen holdingte işe başladı! Cuntacı olamayınca beyaz yakalı oldu!
Gündem

Millete Kılıç çeken teğmen holdingte işe başladı! Cuntacı olamayınca beyaz yakalı oldu!

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından teğmenleri etrafına toplayarak korsan yemin metnini okuyup millete kılıç kaldırdıkları için dis..
TRT’de Canlı Yargı İsteyen CHP, Dosya Sızınca Rahatsız Oldu! Ali Mahir’den "Şeffaflık" U-Dönüşü
Gündem

TRT’de Canlı Yargı İsteyen CHP, Dosya Sızınca Rahatsız Oldu! Ali Mahir’den “Şeffaflık” U-Dönüşü

CHP’nin yargı üzerinden sürdürdüğü ikiyüzlü siyaset bir kez daha açığa çıktı. Daha düne kadar yolsuzluk suçundan tutuklu Ekrem İmamoğlu’na i..
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklanmadan önce kime ‘kalemim kırıldı’ dedi?
Gündem

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklanmadan önce kime ‘kalemim kırıldı’ dedi?

Gazeteci Ahmet Şık “Mehmet Akif Ersoy olayının görünen ve görünmeyen yüzleri” başlıklı yazısında Mehmet Akif Ersoy'un o isme 'kalemim kırıld..
Mehmet Akif Ersoy’dan geri adım! Sözlerinin maksadını aştığını söyledi
Gündem

Mehmet Akif Ersoy’dan geri adım! Sözlerinin maksadını aştığını söyledi

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, kamuoyunda tartışma yaratan “siyasi operasyon” ifadeleriyle ilgili yeni bir açıklama..
Sabancı’dan Market Bombası! CarrefourSA Parçalanıyor, A101 ve Anpagross Devrede
Gündem

Sabancı’dan Market Bombası! CarrefourSA Parçalanıyor, A101 ve Anpagross Devrede

Türkiye’nin en büyük holdinglerinden Sabancı Holding’le ilgili kulisleri hareketlendiren dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. İddialara gö..
TBMM'den geçti: Opera ve baleye yıllık 5 milyar TL bütçe!
Gündem

TBMM'den geçti: Opera ve baleye yıllık 5 milyar TL bütçe!

Açlık sınırının 30 bin liraya dayandığı, yoksulluk sınırının ise 97 bin lirayı aştığı Türkiye’de; asgari ücrete konuşulan zam oranlarının ha..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23