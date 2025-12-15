Haber Merkezi Giriş Tarihi: Dişçi karı koca hakim karşısında! İçeceğine alkol karıştırıp kabusu yaşattılar: Genç kadın dehşeti anlattı
Dişçi çiftin kan donduran istismarı olayıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Konya'nın Kulu ilçesindeki özel diş kliniği yöneticisi karı-koca Hakan A. ve Sebahat A., içeceğine alkol karıştırdıkları mesai arkadaşları Z.M.'ye cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor. Korktuğu için sesini çıkaramadığını belirten kadının dehşeti anlattığı iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu çift hakkında 49'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı açıklandı.