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Gündem Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Blinken'ın 'S-400 alımı ABD’nin güvenliğini tehdit ediyor' ifadesine cevap
Gündem

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Blinken'ın 'S-400 alımı ABD’nin güvenliğini tehdit ediyor' ifadesine cevap

İsmail Demir, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in "Ankara’nın S-400 alımı ABD’nin güvenliğini tehdit ediyor" açıklamasına ilişkin, "Biz gerekli tedbirleri alırız dedik ama bu konuda hiç diyalog olmadı. Umarım bundan sonra olur." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 04:42:00 -
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Blinken'ın 'S-400 alımı ABD’nin güvenliğini tehdit ediyor' ifadesine cevap

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TV 100 kanalındaki bir program sırasında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın "Rus S-400 hava savunma sistemleri ABD'nin güvenliğini tehdit ediyor. Türkiye ve bütün ABD müttefiklerinin Rusya savunma sistemlerinden kaçınmaları çok önemli" açıklamasına yönelik soruya cevap verdi.

Böyle bir düşüncelerinin olmadığını dile getiren Demir, "Biz defalarca bunu bize açıklayın, bizi ikna edin dedik. Endişeniz neyse ittifaklık ruhu içinde bir adım atarız dedik. Ben bir toplantıda Milli Güvenlik Danışmanı Bolton’a 'Teknik olarak bizi ikna etmeniz gerekiyor, bize bir açıklama borçlusunuz." dedim. Kendisi de 'Haklısınız size bir açıklama borçluyuz ve bu açıklamayı yapacağız.' dedi. O gün bugündür açıklamayı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Demir Blinken'ın kendisine iletilen bilgiler doğrultusunda bunu inanarak söylüyor olabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ama biz bu bilgileri ileten kişilerin ne kadar samimi olduklarıyla ilgili, hangi parametreleri bildikleriyle ilgili endişe sahibiyiz. Konuştuğumuz zaman biz gerekli tedbirleri alırız dedik ama bu konuda hiç diyalog olmadı. Umarım bundan sonra olur."

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