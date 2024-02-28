Savunma sanayi şirketinin yeni adresini duyurdular! Teknoloji şirketi helikopter ile ünlenmişti: sahibi o

Pasifik Teknoloji’den yatırım hamlesi: Savunma sanayi şirketini satın aldı: Pasifik Teknoloji, Türkiye’nin ilk insansız helikopteri Alpin ile adını duyuran Titra Teknoloji A.Ş.’nin yüzde 51’ini, hazırlatılan değerleme raporu kapsamında tespit edilen 478.197.000 TL bedel ile satın aldı. İnşaat ve gayrimenkulden uluslararası lojistiğe, gıdadan imalat sanayiine, enerjiden madenciliğe kadar farklı sektörlerde önemli başarılara imza atan Pasifik Grubu bünyesinde bulunan ve 13 Şubat’ta Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. (Pasifik Teknoloji), bu satın almayla ürün ve hizmet kapsamını genişletmeyi hedefliyor.

Pasifik Grubu CEO’su F. Nusret Dur, halka arz sürecinde de belirttikleri gibi şirket satın alma ve birleşmeler ile Pasifik Teknoloji’nin hem ürün ağını geliştirmek hem de yeni pazarlara açılmak için yatırımlarına devam ettiğini söyledi. Ankara merkezli Titra Teknoloji’nin yüzde 51 oranındaki hissesini 478 milyon 197 bin TL bedel karşılığında satın aldıklarını ifade eden Dur, şunları söyledi: “Titra, Türkiye’nin ilk insansız helikopteri olarak envantere alınan Alpin ile adını duyuran bir şirket. Askeri ve sivil kullanıma uygun insansız hava araçları sistemleri, akıllı sağlık sistemleri, akıllı şehirler, yapay zeka, siber güvenlik teknolojileri, büyük veri (big data) analizi gibi alanlarda inovatif projeler üretiyor. Titra Grup şirketleri bilişim alanında entegratörlük ve saha bakım hizmetleri, envanter yönetimi gibi alanlarda da kurumsal müşterilere ve çeşitli kamu kurumlarına hizmet sunuyor.” Söz konusu satın almayla birlikte teknoloji sektöründeki güçlerini önemli ölçüde artıracaklarını anlatan F. Nusret Dur, satın almanın ardından Titra Teknoloji’nin kurucu ortağı olan M. Selman Dönmez’in de Pasifik Teknoloji’nin Genel Müdürü olarak atandığını duyurdu.

“ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATACAĞIZ”

Pasifik Teknoloji Genel Müdürü M. Selman Dönmez, Pasifik Teknoloji çatısı altında Titra Teknoloji’nin çok önemli işlere imza atacağına inancının tam olduğunu söyledi. “Güvenlik ve savunma alanında Türkiye’nin ilk insansız helikopteri Alpin’in yanı sıra DELİ Taktik Kamikaze Sistemi, PARS Gözcü İHA ve sürü yeteneklerinin eklendiği insansız sistemler son 3 yılda geliştirdiğimiz önemli ürünler arasında yer alıyor” diye konuşan Dönmez, Titra’nın öne çıkan ürün ve hizmetleri hakkında şu bilgileri verdi: “Son 10 yılda insansız hava araçlarının askeri ve sivil alanlarda kullanımlarının artması ile birlikte gelişen teknolojilerin etkisiyle, insansız araçlar hayatımızda daha da aktif olarak yer almaya başladı. Sivil alanda taşımacılık başta olmak üzere afetlerle mücadeleden güvenlik amaçlı kullanımlara kadar birçok alanda kullanılmak üzere geliştirilmeye devam eden insansız sistemlerin, özellikle taşımacılıkta üstleneceği rol çok büyük. Tedarik zincirinin gelecekte en önemli ayaklarından biri de insansız lojistik olacak. Sürdürülebilirliğin kaçınılmaz olduğu her alanda yazılım ve robotik teknolojilerin hayatımıza girmesi gibi taşımacılık ve lojistik alanında da insansız hava araçları çok önemli bir rol alacak. Pasifik Teknoloji çatısı altında bu teknolojileri yerli olarak geliştiriyor olmamız, bize stratejik avantajlar sağlıyor. İnsansız teknolojilerde birçok dost ve kardeş ülkeyle birlikte çalışmak için görüşmelerimiz devam ediyor. Bu yıl içerisinde bu görüşmelerin ihracatımıza çok büyük katkılar sunacağına inanıyorum.”

Genç, yetenekli, gelişime açık 387 kişilik bir ekip olduklarını ifade eden Dönmez, “Sadece savunma alanında değil, sağlık teknolojileri, yapay zeka sistemleri, bilişim ve akıllı şehirler alanlarında da ürün geliştiriyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızla da ülkemizin önemli projelerine katkı sağlıyoruz” diye konuştu. M. Selman Dönmez, satın almanın tamamlanmasının ardından Pasifik Teknoloji çatısı altında mevcut ürün ve hizmetleri daha da geliştireceklerini ve teknoloji alanında hem ulusal hem de uluslararası arenada çok güçlü bir oyuncu olacaklarını söyledi.

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