HÜDA PAR’dan Köye Dönüş Çağrısı

HÜDA PAR Genel Başkan Vekili ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, “Terörsüz Türkiye” sürecinde köye dönüş projelerinin yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı. Demir, özellikle terör nedeniyle boşaltılmış köyler için daha kapsamlı tedbirler geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Demir, silahların tamamen devreden çıkarıldığı bu dönemde yeni ve teşvik edici yöntemlerle köye dönüş projelerinin gündeme alınması gerektiğini belirterek, “Özellikle boşaltılmış köyler için daha kapsamlı tedbirler geliştirilmelidir” dedi. Ailelerin köye dönmek istemelerine rağmen şehir hayatına adapte olmuş genç neslin ikna edilmesinin zor olduğunu ifade eden Demir, dönüşlerin kalıcı olması için altyapı, barınma ve geçim kaynaklarının belirleyici unsurlar olduğunu vurguladı.

Milletvekili Demir, geçmişteki köye dönüş girişimlerinin güvenlik kaygıları ve kaynak yetersizliği nedeniyle istenilen sonucu vermediğini hatırlatarak, yeni sürecin bu eksiklikleri giderecek şekilde planlanması gerektiğini savundu.

Geçmişteki Köy Boşaltmaları ve Dönüş Projeleri

Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 1990’lı yıllarda terörle mücadele kapsamında binlerce köy boşaltılmıştı. Resmi ve sivil toplum raporlarına göre, bu dönemde yaklaşık 3.000-4.000 köy ve mezra güvenlik gerekçesiyle tahliye edilmiş, milyonlarca insan zorunlu göçe tabi tutulmuştu. Köy boşaltmaları, hayvancılık ve tarımı durma noktasına getirerek bölgenin ekonomisini derinden etkilemiş, büyük şehirlerde gecekondulaşma ve sosyal sorunlara yol açmıştı.

Bu zorunlu göçün ardından 1994’te başlatılan Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi (KDRP) ile gönüllü dönüşler teşvik edilmiş, altyapı yatırımları ve destekler sağlanmıştı. Proje kapsamında on binlerce aile köylerine dönmüş olsa da, güvenlik endişeleri, yetersiz kaynaklar ve altyapı eksiklikleri nedeniyle tam başarı sağlanamamıştı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, proje 14 ili kapsıyor ve geri dönenlere konut, tarım-hayvancılık desteği gibi yardımlar sunuluyordu.

HÜDA PAR’lı Demir’in çağrısı, terörizmin sona erdirilmesiyle birlikte bu tarihi yaraların sarılması ve bölgenin yeniden canlandırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Demir, dönüşlerin kalıcı olması için teşvik edici yeni yöntemlerin şart olduğunu yineledi.

