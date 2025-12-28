  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya İslam düşmanları saldırıyor! Başörtülü kadına ırkçı saldırı
Dünya

İslam düşmanları saldırıyor! Başörtülü kadına ırkçı saldırı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İslam düşmanları saldırıyor! Başörtülü kadına ırkçı saldırı

Almanya’nın başkenti Berlin’de başörtülü bir kadın, metro istasyonunda sözlü ve fiziksel ırkçı saldırıya uğradı. Olayla ilgili saldırgan gözaltına alınırken, hakkında yabancı düşmanlığı ve yaralama suçlarından soruşturma başlatıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir kişinin, başörtülü kadına sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu belirtildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, Berlin'in Gesundbrunnen metro istasyonunda başörtülü 65 yaşındaki Alman kadın, 44 yaşında bir Alman erkeğin sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı.

Haberlerde, kadına hakaretlerde bulunan ırkçı saldırganın, başörtülü kadına tükürdüğü ve onu yere ittiği ifade edildi.

Saldırganın, kadına başörtüsü taktığı ve Almanca dışında bir dil konuştuğu gerekçesiyle saldırdığı belirtildi.

Saldırganın 1,1 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis, saldırganın gözaltına alındığını ve yabancı düşmanlığı, hakaret ve yaralamadan hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.

Eşi başörtüsü taktı her şey değişti: Meyhaneden seccadeye...
Eşi başörtüsü taktı her şey değişti: Meyhaneden seccadeye...

Gündem

Eşi başörtüsü taktı her şey değişti: Meyhaneden seccadeye...

28 Şubat zihniyeti! 12 bin kız çocuğuna başörtüsünü yasakladılar
28 Şubat zihniyeti! 12 bin kız çocuğuna başörtüsünü yasakladılar

Dünya

28 Şubat zihniyeti! 12 bin kız çocuğuna başörtüsünü yasakladılar

Başörtüsü ile skandal hareket! Ahlaksız Murat Övüç tutuklandı
Başörtüsü ile skandal hareket! Ahlaksız Murat Övüç tutuklandı

Gündem

Başörtüsü ile skandal hareket! Ahlaksız Murat Övüç tutuklandı

Başörtüsüyle alay eden eşcinsel sapkın Özgür Özel'den yardım istedi!
Başörtüsüyle alay eden eşcinsel sapkın Özgür Özel'den yardım istedi!

Gündem

Başörtüsüyle alay eden eşcinsel sapkın Özgür Özel'den yardım istedi!

Yine başörtüsü karşıtlığı! 28 Şubat kafası Avusturya’da hortladı
Yine başörtüsü karşıtlığı! 28 Şubat kafası Avusturya’da hortladı

Dünya

Yine başörtüsü karşıtlığı! 28 Şubat kafası Avusturya’da hortladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23