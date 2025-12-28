  • İSTANBUL
Gündem Namazla dalga geçme rezaleti: Daha neyi bekliyoruz!
Namazla dalga geçme rezaleti: Daha neyi bekliyoruz!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya
"İbadetin mizahı olmaz! Selma Savcı, namazı itibarsızlaştırmaya çalışan 'özgürlükçü' maskeli edepsizliğe karşı uyardı: Müslüman bir ülkede dini değerleri aşağılamanın mutlaka bir karşılığı olmalı."

   Selma Savcı   

Namaz taklidi yapılan ve namazla dalga geçilip dini hassasiyetin hiçe sayıldığı videolara geçit vermeyin...

Namazla dalga geçme akımı Türkiye'de yayılmaya devam ediyor diye sosyal medyada birçok paylaşım ve videolar maalesef ortaya çıkıyor. Her yaş kategorisinde birçok insanın yaptığı şaklabanlıklar maalesef her an her saniye evlatlarımızın önüne çıkıyor.
Bugün gelinen noktada, bu beyinsizlere şunu anlatmak lazım.

Yüce dinimiz İslam'ın beş şartından biri olan Namaz kılmayı bu denli kendi küçük beyinlerince itibarsızlaştırmak elbette hadlerine değil, ama şunu iyi okumak lazım. Sosyal medya denilen lağım çukurunda dinimiz İslam'ın tüm türevlerine karşı yapılan saygısızlıklara karşı bir Elif gibi dimdik durmak zorundayız. Böylesi paylaşımlar yaparak iki üç takipçi alma peşinde olmak ya da dinimiz İslam'ın direği olan Namaz kılmakla ilgili saygısızlığa kesinlikle göz yumulmamalıdır.
Şimdi diyeceksiniz ki, bu özgürlük değil mi? Bazı kesimlerin her defasında dini değerler konusu olduğunda "Siz karışamazsınız bu benim Allah'la (cc) aramda" diyerek sözde özgürlükçü tayfanın ağzına pelesenk olan cümlelerdir bunlar.

Müslüman olan bir ülkede bu denli edepsizce tavırlar ve videolar çekmenin cezası olmalıdır mutlaka. Emin olun bu tiplemeleri toplayın emniyete hepsi salya sümük ağlar ve özür dileriz diyerek bu işten yırtmanın peşinde olurlar.

Çünkü birçok videodakiler daha çocuklar. Haliyle bu da aslında bizlerin özeleştiri yapması için de bir konu oluyor doğal olarak.

 

Acaba bizler dini eğitimde geri mi kalıyoruz... Evlerimizde yavrularımızla istişareler yapıp kafalarında sosyal medyadan ve bu ahlaksızlar sürüleri yüzünden oluşturulan soru işaretlerini önerilerimizle ve doğru olan rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in ışığını nakşedemiyor muyuz? Bu da bizim için en önemli eksiklik olarak gözüküyor maalesef.

YAZININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>

1
Yorumlar

Selami SİYONit Nallar

Arkasında kim var, SİYONit kafa! Lanetullahi aleyh

Ahmet

Bu gençler aslında o kadar duygusuz değiller dalga geçtikleri namaz sahte namaz muaviye namazı kılıp kılıp ahlaksızlık yapılan namaz kılıp kılıp hırsızlık yapılan namaz kılıp kılıp insanların kalbi kırılan namaz
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
