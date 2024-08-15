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Teknoloji Savunma sanayi devi satıldı! Almanlar ihaleleri kolay kazanmak için bir anda aldı
Teknoloji

Savunma sanayi devi satıldı! Almanlar ihaleleri kolay kazanmak için bir anda aldı

Yeniakit Publisher
2024-08-15 11:02:00 -
Savunma sanayi devi satıldı! Almanlar ihaleleri kolay kazanmak için bir anda aldı

Dünyada son dönemde savunma sanayii alanındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Alman savunma grubu Rheinmetall, ABD'li askeri araç tedarikçisi Loc Performance'ı satın aldı.

Alman savunma grubu Rheinmetall, milyarlarca dolarlık ihale alma şansını arttırmak amacıyla ABD'li askeri araç tedarikçisi Loc Performance'ı 950 milyon dolarlık bir anlaşmayla devralacağını açıkladı.

Açıklamada, “Bu anlaşma Grubun ABD ordusuyla olan işlerini genişletiyor, ABD'deki endüstriyel tabanını arttırıyor ve Kuzey Amerika'daki teknolojileri için daha fazla erişim sağlıyor” denildi.

Yaklaşık 1.000 çalışanı olan Loc, Michigan ve Ohio eyaletlerinde sivil ve askeri müşteriler için araç ve zırh ürünleri ürettiği fabrikalar işletiyor.

Şirket, araçlar için aktarma organları, süspansiyonlar, palet sistemleri, kauçuk ürünler, zırh ürünleri ve fabrikasyon yapılar ürettiğini söyledi.

Bir Rus suikast girişiminin hedefi olduğu bildirilen İcra Kurulu Başkanı Armin Papperger, ABD pazarı için büyük umutlar beslediğini ve satın almalar planladığını defalarca açıkça ifade etti.
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Rheinmetall'in halihazırda ABD'de fabrikaları bulunuyor ve ABD'li Lockheed Martin şirketiyle de işbirliği yapıyor.

Bu devralma işleminin özellikle iki büyük ABD askeri sözleşmesi için rekabette kendisine avantaj sağlamasını bekliyor: XM30 piyade savaş aracı (IFV) programı ve CTT projesi.

Loc Performance'ın mevcut üretim kabiliyetlerinin programların kritik üretim gereksinimlerini karşılayabileceği belirtiliyor.

Rheinmetall, Bradley IFV'nin halefi olarak yeni nesil tanklar üretmeyi amaçlayan XM30 programının prototip aşamasındaki iki katılımcıdan biridir ve yaklaşık 4.000 araç için yaklaşık 45 milyar avroluk (50 milyar dolar) bir hacme sahiptir.

Rheinmetall ayrıca yaklaşık 16 milyar dolar değerinde 40.000 askeri kamyon için Ortak Taktik Kamyon (CTT) programına da katılıyor.

Kaynak: GDH Defence

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Yorumlar

Mesut Sarp

Parayı veren düdüğü çalar. Olmasaydı 500 milyar dolar borcum sen de öderdin sen de alırdın.
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