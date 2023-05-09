Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den 5. nesil savaş uçakları açıklaması

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ’a geldi. İlk olarak beraberinde Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile birlikte Elazığ Valiliğine geçen Savunma Sanayi Başkanı Demir, ardından Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

Demir, ‘Savunma Sanayii Elazığ İl Buluşması' çerçevesinde sanayici ve akademisyenlerle bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Başkan Demir daha sonra, Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’ne gelerek gençlerle buluştu.

Burada savunma sanayi ve havacılıkta gelinen nokta ve bundan sonraki süreç ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Demir, "Yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisi ve işaretidir. Biz 5’inci nesil savaş uçaklarını konuştuğumuzda biraz buruk bir şekilde bakılıyordu. Herhalde onlar da hayret ediyorlardır bu aşamaya nasıl geldiler diye. Türkiye’nin açıkladığı Savunma Sanayi ile ilgili projeler, bir ülkede her biri bir yıl konuşulacak, ses getirecek iddialı projeler. Anadolu gemisini sadece bir gemi yapmaktan çıkarttık üzerine SİHA’ların konulacağı bir gemi yaptık. İnşallah HÜRJET’i de onun üstünden kaldıracağız. Bu yolculuk durmadan devam edecek. Anadolu Gemisinden sonra, ZAHA’mızı Zırhlı Amfibi Hücum Aracımızı çıkarttık. İnsansız Deniz Araçlarımızı çeşitlendirdik. İlk defa torpido atışını yaptık. IMC Uydumuzu uzaya gönderdik. IMC’nin yanında KILIÇSAT’ı uzaya gönderdik. KIZIL ELMA’nın çeşitli uçuşlarına devam ettik. TUSAŞ’ımızın hedef uçağı seyir müzesi haline geldi ve arkasından ANKA-3 HÜRJET’imizi uçurduk bunların hepsini bir aya sığdırdık. Bu hızla devam edersek bazıları bu bir seçim yatırımı diyor hayır, bizim yürüyüşümüzün normal bir hızıdır. Göreceksiniz bu yıl içerisinde daha nice müjdeleri, hayata geçireceğiz. Bunların daha ilerisini yapacaksınız derken, yaptıklarımızı yapacaklarımızın garantisi olarak görüyoruz ve sizlerin bunların çok daha iyisini yapacağınızı söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

Program, katılımcıların soru cevap kısmının ardından son buldu.

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