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Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir S- 400 için tarih verdi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "(S-400'lerin teslimi) Haftaya göreceksiniz, faaliyetleri takip edeceksiniz" dedi.

05 Temmuz 2019 Cuma 01:33
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir S- 400 için tarih verdi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, STM ThinkTech "Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler" paneline katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Demir, "(S-400'lerin teslimi) Haftaya göreceksiniz, faaliyetleri takip edeceksiniz" dedi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen panele, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birol, STM Genel Müdürü Murat İkinci ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Pro. Dr. Oktay Tanrısever katıldı..

"(S-400'lerin teslimi) Haftaya göreceksiniz"

Panel sonrası soru-cevap bölümünde bir gazetecinin S-400'lerin ne zaman teslim edileceğini sorması üzerine konuşan Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Bizi takip etmeye devam edin. Söylenen şeylerin gerçekleştiğini göreceksiniz ve heyetlerin gelip gitmesi vs. bunların böyle davul zurna çalarak yani heyet gelir gider. Bunlar devletlerin ilgili kuruluşları arasında kendi mecralarında yürüyen işlerdir. Flanca heyet geldi bunun fotoğraflarını resimlerini çekelim. Çokta projenin usulüne uygun değil. Haftaya geldiği zaman göreceksiniz. Tarihi ben söylemeyim ama, Cumhurbaşkanımız belirli bir süre verdi. Artık birinci haftası geçti Temmuz'un, ikinci haftası'na giriyoruz. Orada da göreceksiniz geldiğini haftaya göreceksiniz, faaliyetleri takip edeceksiniz" ifadelerini aktardı.

"Türkiye, elindeki bir ürünü gerektiği zaman, harekete geçirebilir"

S-400 sistemlerini Doğu Akdeniz'de ki sistemleri değiştirmek için almadıklarını bildiren Demir, "Sistemin konuşlandırılacağı yer tamamen Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendi değerlendirmesi içinde yapacağı bir şey ama Doğu Akdeniz'i şu anki planlamalar içinde biz S-400'ü aldık, oradaki denklemi değiştirelim diye bir planlama yok. Ama Türkiye, elindeki bir ürünü gerektiği zaman, gerektiği yerde kullanmak üzere harekete geçebilir. Buda harita planlayıcıların kendilerinin vereceği karardır" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 01:33
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  4. İsmail Demir

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