Savunma Bakanlığı S-400’lerin videosunu paylaştı! İşte ilk görüntüler ABD'nin pazar kaybetme korkusu ile uyguladığı tüm baskılara direnen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dik duruşuyla S-400’lerin ilk bölümü bugün Ankara’ya ulaştı. Savunma Bakanlığı Ankara'ya gelen S-400’lerin görüntüsün twitter hesabından paylaştı.

Oğuzhan Çağlar Ankara Sınır güvenliğinin sağlanması adına Rusya’dan temin edilen S-400 Hava Savunma Füze Sistemlerinin ilk partisi uçakla Ankara’ya getirildi. Savunma Bakanlığı S-400’lere ilişkin videoları, “S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin intikalinden ilk görüntüler.” mesajıyla birlikte twitter hesabından paylaştı. Bakanlık, “S-400 Hava Savunma Sistemi’nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır.” ifadelerini kullandı. Rusya ise, "S-400'ün ikinci partisinin teslimatı uçakla gerçekleştirilecek. 120'nin üzerinde füzeden oluşacak üçüncü parti ise deniz yoluyla ulaştırılacak" şeklinde açıklama yaptı.

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