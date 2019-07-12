0553 313 94 23

Savunma Bakanlığı S-400’lerin videosunu paylaştı! İşte ilk görüntüler

ABD'nin pazar kaybetme korkusu ile uyguladığı tüm baskılara direnen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dik duruşuyla S-400’lerin ilk bölümü bugün Ankara’ya ulaştı. Savunma Bakanlığı Ankara'ya gelen S-400’lerin görüntüsün twitter hesabından paylaştı.

12 Temmuz 2019 Cuma 21:25

 Oğuzhan Çağlar  Ankara 

Sınır güvenliğinin sağlanması adına Rusya’dan temin edilen S-400 Hava Savunma Füze Sistemlerinin ilk partisi uçakla Ankara’ya getirildi. Savunma Bakanlığı S-400’lere ilişkin videoları, “S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin intikalinden ilk görüntüler.” mesajıyla birlikte twitter hesabından paylaştı.

Bakanlık, “S-400 Hava Savunma Sistemi’nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır.” ifadelerini kullandı. Rusya ise, "S-400'ün ikinci partisinin teslimatı uçakla gerçekleştirilecek. 120'nin üzerinde füzeden oluşacak üçüncü parti ise deniz yoluyla ulaştırılacak" şeklinde açıklama yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 21:25
  1. Ankara
  2. Rusya
  3. S-400 Hava Savunma Füze Sistemleri
  4. S-400
  5. Savunma Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'nin gündemindeki Fejsa için Galatasaray devreye girdi!
    1. Fenerbahçe'nin gündemindeki Fejsa için..
    2. ALS hastasının "Fenerbahçe aşkı" engel..
    3. Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
    4. Tarımda uzmanlığa hibe! 100 bin liraya..
    5. Wimbledon'da finalin adı..
    6. Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD..
    7. Almanya'da İslam düşmanlığı artıyor
    8. Mısır güvenlik heyeti Gazze'de
    9. Bursa Şehir Hastanesinin "ilk" hastası..
    10. 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor..
    11. "15 Temmuz ve Milli İrade-3" paneli
    12. Gözler 'Türkiye S-400 alamaz' diyen..
    13. 15 Temmuz şehidi Takdemir mezarı..
    14. Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı
    15. "Trump'ın başkanlığı romanlarımdan..
    16. Savunma Bakanlığı S-400’lerin..
    17. Siirt’te trafik kazası: 7 yaralı
    18. Kavgayı ayırmaya çalışan baba, cadde..
    19. Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
    20. Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı
    21. MKE Ankaragücü'nün Eryaman Stadı..
    22. Drone destekli trafik denetiminde 21..
    23. Konyaspor'un Bolu kampı
    24. İşçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı
    25. CHP'li Tunç Soyer'den Başkan Erdoğan'a..
    26. Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
    27. ABD'nin Ankara Büyükelçisi mesaiye..
    28. 16. Gürcistan'ın Avrupa Yolu..
    29. İzmir’de 15 Temmuz’da ulaşım ücretsiz
    30. BM’den Husilerin 30 mahkumu idam..
    Teslimatlar sonrası çok sert F-35 açıklaması! ‘Yok edecek ölümcül silahlar geliştiririz’
    Teslimatlar sonrası çok sert F-35 açıklaması! ‘Yok edecek ölümcül silahlar geliştiririz’
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?