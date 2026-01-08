Şavşatlı hemşehrilerden Akit’e anlamlı ziyaret

TAYFUN CİVELEK İSTANBUL

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Çoraklı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Topal ile dernek yöneticileri Özkan Dede, Ayfettin Geçkin, Zeki Yazar ve Zeki Kaya, dün gazetemizi ziyaret etti. Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, derneğin yürüttüğü çalışmalar, sosyal dayanışma faaliyetleri ve bölgeye ilişkin güncel konular ele alındı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, Çoraklı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin hemşehri dayanışmasını güçlendirmeye yönelik projeleri, köy halkına sağlanan destekler ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler hakkında bilgi verildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, yerel derneklerin kültürel değerlerin korunması ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesinde önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Öte yandan, dernek yönetimi, derneğin çalışmalarına verdiği desteklerden dolayı Karahasanoğlu’na plaket takdim etti. Nuri Karahasanoğlu ise plaket için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yerel derneklerin ve hemşehri dayanışmasının toplumsal birlik açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.