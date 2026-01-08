  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Savaşları bitirme vaadi vardı! Savunma bütçesini 1,5 trilyon dolara çıkaracak

ABD Başkanı Trump tehdit etmişti! İran’dan ABD’ye kınama

CHP’li Yavaş’ın susuzluk zulmüne Ak Parti dur dedi

İşte Amerikan yönetimi büyük işgale hazırlanıyor! Seneye orada bir başkan olacak: İşte hedefteki 3 ülke ilan ettiler

Türkleri hedef alan şarkı çalmıştı! Yargılanmasına başlandı

ABD’den Venezuela’da alçak terör saldırısı! Bu kez hastaları hedef aldılar

İşte Amerikan demokrasisi! Maduro’nun eşine vahşi darp! "Kaburgasını Kırdılar, Yüzünü Paramparça Ettiler!"

Paris’te Ukrayna için yeni güvenlik mimârisi Türkiye Karadeniz’de öne çıkıyor

Bebek Katillerinin Kirli Yüzü Bir Kez Daha İfşa Oldu: Yolları Mayınladılar, Sivilleri Canlı Kalkan Yaptılar!

19 ünlü uyuşturucudan tutuklandı! İşte o isimler
Medya Şavşatlı hemşehrilerden Akit’e anlamlı ziyaret
Medya

Şavşatlı hemşehrilerden Akit’e anlamlı ziyaret

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Şavşatlı hemşehrilerden Akit’e anlamlı ziyaret

İnananların yüz akı, mazlumların gür sesi Akit Medya Grubu, önemli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

TAYFUN CİVELEK  İSTANBUL

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Çoraklı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Topal ile dernek yöneticileri Özkan Dede, Ayfettin Geçkin, Zeki Yazar ve Zeki Kaya, dün gazetemizi ziyaret etti. Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, derneğin yürüttüğü çalışmalar, sosyal dayanışma faaliyetleri ve bölgeye ilişkin güncel konular ele alındı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, Çoraklı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin hemşehri dayanışmasını güçlendirmeye yönelik projeleri, köy halkına sağlanan destekler ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler hakkında bilgi verildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, yerel derneklerin kültürel değerlerin korunması ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesinde önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

 

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Öte yandan, dernek yönetimi, derneğin çalışmalarına verdiği desteklerden dolayı Karahasanoğlu’na plaket takdim etti. Nuri Karahasanoğlu ise plaket için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yerel derneklerin ve hemşehri dayanışmasının toplumsal birlik açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23