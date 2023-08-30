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Yerel Savrulan araç tramvay durağına çarptı
Yerel

Savrulan araç tramvay durağına çarptı

Yeniakit Publisher
2023-08-30 15:10:00 -
Savrulan araç tramvay durağına çarptı

Eskişehir’de bir aracın savrularak çarptığı tramvay durağının boş olması faciayı önledi.

Kaza, Odunpazarı Yenikent Mahallesi Mustafa Özel Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 26 TA 228 plakalı otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Savrulan araç, Piri Reis tramvay durağının korkuluklarına çarptı. Camları ve reklam panosu kırılan durakta o anda yoğunluk olmaması faciayı önledi. Kaza sonrası durakta ve araçta maddi hasar oluşurken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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