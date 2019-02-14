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Savcılıktan ‘buhar dosyalar’a inceleme

Gazetemiz Akit’te yayımlanan “Kritik dosyalar bir bir kayboluyor” başlıklı manşet haberimizin ardından adli merciler harekete geçti.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:11
Savcılıktan ‘buhar dosyalar’a inceleme

Son 25 yılda birbirinden kritik dava dosyalarının adliyelerde buhar olduğunu gündeme getirmemizin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili inceleme başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ilgili yerlerden bilgi talep edeceği, kayıp evraka ilişkin derin bir araştırma yapacağı bildirildi.

Evrak yok edilmişti

Mahkeme ve adliye dairelerinde kayıplara karışan dosyaların akıbetine yönelik haberimiz kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. FETÖ’nün kara kutusu Tuncay Opçin’in hırsızlık dosyasının kaybedilmesiyle başlayan, 78 genci infaz eden Dev-Yol sanıklarının yargılandığı davanın düşürülmesine neden olan, SSK’yı batıran Kılıçdaroğlu’nu yargılamadan aklayan, resmi evrakta sahtecilikten ceza alan CHP’li Gürsel Tekin’i hapis yatmaktan kurtaran ve Doğan Kasadolu’nun davasındaki bazı evrakların buhar olduğunu ortaya çıkarmıştık.

İşadamı Doğan Kasadolu ve eski eşi Güler Sarı ile arasında İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, birtakım resmi evrakların yok edildiğini ifşa etmemizin ardından adli merciler harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davaya ilişkin inceleme başlattı.

Akit ne yazmıştı?

Gazetemiz Akit, dün manşetten verdiği “Kritik dosyalar bir bir kayboluyor” başlıklı haberiyle adliye ve mahkemelerde yaşanan kayıp dosya skandalını gözler önüne sermişti. Marjinal yapılanmalar, örgüt üyeleri, siyasiler ve işadamlarının yargılandığı onlarca kritik davanın göz göre göre buhar olduğunu yazan Akit, birçok dosyanın belirlenemeyen sebeblerle kaybolmasına ilişkin “Mahkemelerdeki derin çete kim?” sorusunu gündeme getirmişti.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:11
  1. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. kayıp evrak
  3. FETÖ
  4. FETÖ’nün kara kutusu Tuncay Opçin
  5. hırsızlık dosyası
  6. Dev-Yol sanıkları
  7. SSK
  8. SSK’yı batıran Kılıçdaroğlu
  9. Kılıçdaroğlu
  10. resmi evrakta sahtecilik
  11. CHP’li Gürsel Tekin
  12. Doğan Kasadolu
  13. İşadamı Doğan Kasadolu
  14. Güler Sarı
  15. İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi
  16. Akit

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