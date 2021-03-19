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Yerel Savcılığın talimatıyla emniyet harekete geçti! 15 gözaltı
Yerel

Savcılığın talimatıyla emniyet harekete geçti! 15 gözaltı

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 15 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 07:24:00 - 2021-03-19 07:27:25
Savcılığın talimatıyla emniyet harekete geçti! 15 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK adına korsan gösteriye katılan ve sosyal medyadan terör propagandası yapan 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonun düğmesine bastı.

Şafak vakti, terörle mücadele özel timi ve özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Terörle mücadele özel timi ve özel harekat polisleri şüphelilerin bulunduğu evlere koçbaşıyla kapıları kırarak içeri girerek şahısları kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

Operasyonda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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