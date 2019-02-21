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Savcı ve emniyet güçlerini hedef aldılar! Adnan Oktar Örgütü'nden FETÖ taktiği

Türkiye'de bitirilen Adnan Oktar Örgütü, FETÖ gibi yurt dışında çalışmalara başladı. Almanya'da bastırdıkları kitaplarda Türkiye yargısı ve emniyet güçlerini hedef alan örgüt, kitapları kargolarla Türkiye'de binlerce adrese gönderiyor.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:13
Savcı ve emniyet güçlerini hedef aldılar! Adnan Oktar Örgütü'nden FETÖ taktiği

FETÖ gibi Almanya’da örgütlenen Adnan Oktar Örgütü, Almanya’da bastırdıkları pahalı kitapları Türkiye’de binlerce adrese göndererek aklanmaya çalışıyor. Kitapta Türkiye yargısı ve emniyet güçleri hedef alınıyor. Adnan Oktar örgütüne operasyon yapan savcı ve polislere iftiraların atıldığı kitapçıkta siyasiler de hedef alınıyor. Örgütün yurtdışındaki uzantıları hakkında çalışma başlatıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü gibi Almanya’da örgütlenen Adnan Oktar Örgütü’nün firari sanıkları bastırdıkları kitaplarla savcı ve emniyet güçlerini itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Almanya’dan postaya verilen binlerce kitaplar devletin emniyet güçlerini ve yargı mensuplarını hedef alan örgüt, itirafçıları da yıldırmak için iftira kampanyası başlattı.

Operasyon yapan savcı ve polislere FETÖ iftirası

Adnan Oktar örgütüne operasyon yapan yargı ve emniyet mensuplarına FETÖ iftirası atan örgüt, kitapta siyasileri de hedef gösteriyor. Adnan Oktar’ın bu operasyonu emniyeti de harekete geçirdi.

Oktar örgütünün yurt dışı yapılanması mercek altında

Adnan Oktar örgütünün yargı, emniyet ve itirafçıları hedef alan bu çıkışı savcılığı da harekete geçirdi. Örgütün yurdışındaki firari üyeleri hakkında çalışma başlatıldı. Geçtiğimiz aylarda pasaportları iptal edilen örgüt üyelerinini Türkiye’ye getirilmesi için çalışma yürütülüyor.


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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:13
  1. fetö
  2. almanya
  3. Adnan Oktar suç örgütü
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YORUM YAZ

  • mahmutmahmut20 dk önce
    Seni seviyoruz.
  • NİHALNİHAL39 dk önce
    Ben tişörte takılı kaldım o nasıl renk o nasıl duruş o nasıl bakış prezentabl işte bu bu iştehepsi uyumlu tişörtüde mendilide vahhhhhhhhhh
  • mahoagamahoaga1 sa önce
    Eskiden meşhur bir reklamdaki gibi: 'Yok aslında birbirlerinden farkları, hepsinin ipleri aynı LOCA'ya bağlı'
  • xyzxyz1 sa önce
    Adnan Oktar falan değil bu sapığın adı. Onun adı Addnann_the_Kerh_haneci..
  • Kadir önerKadir öner1 sa önce
    FETÖ de Adnan Oktar örgütü de dış bağlantılı örgütler. Bu haber de onun ispatı. Devlet nasıl olup bu örgüt propagandasına izin veriyor anlamıyorum.

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