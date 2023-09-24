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Yaşam Savcı Sayan'ın acı günü! Annesi Vesile Sayan hayatını kaybetti
Yaşam

Savcı Sayan'ın acı günü! Annesi Vesile Sayan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-09-24 16:44:00 -
Savcı Sayan'ın acı günü! Annesi Vesile Sayan hayatını kaybetti

Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 75 yaşındaki annesi Vesile Sayan'ın vefat ettiğini duyurdu.

Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın annesi Vesile Sayan (75) yaşlılığa bağlı sebeplerle hayatını kaybetti.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Vesile Sayan'ın vefat haberini Savcı Sayan sosyal medya hesabından duyurdu.

Sayan'ın o paylaşımı:

Yarın toprağa verilecek

Sayan'ın cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Ağrı/Tutak ilçesi Yukarı Kargalık köyünde defnedilecek.
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