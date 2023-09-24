Savcı Sayan'ın acı günü! Annesi Vesile Sayan hayatını kaybetti
Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 75 yaşındaki annesi Vesile Sayan'ın vefat ettiğini duyurdu.
Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın annesi Vesile Sayan (75) yaşlılığa bağlı sebeplerle hayatını kaybetti.
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Vesile Sayan'ın vefat haberini Savcı Sayan sosyal medya hesabından duyurdu.
Sayan'ın o paylaşımı:
Yarın toprağa verilecek
Sayan'ın cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Ağrı/Tutak ilçesi Yukarı Kargalık köyünde defnedilecek.
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