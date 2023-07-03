Savcı Sayan'ın acı günü: 20 yaşındaki yeğenini kaybetti

Ağrı'nın Tutak İlçesine 21 Km uzaklıkta bulunan Karahan (Qerexan) köyünde 9 Haziran tarihinde düğünde başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 20 yaşındaki Ali Sayan, 24 günlük hayat mücadelesini kaybetti.

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ankara Bilkent Hastanesi'nde vefat eden yeğeni Ali Sayan için duygusal bir taziye mesajı yayımladı.

"GÜLE GÜLE CANIM YEĞENİM"

Savcı Sayan'ın mesajı şöyle:

"İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn…

Katıldığı bir düğünde kafasına isabet eden bir maganda kurşunuyla ağır yaralanan 20 yaşındaki yeğenim Ali Sayan 25 gündür yaşam mücadelesi veriyordu.

Bugün Hak’kın rahmetine kavuştu.

Cenazemizi yarın öğle namazını müteakip Ağrı/Tutak/Yukarı Kargalık köyümüzde defin edeceğiz. Taziyemiz Köyde devam edecektir.

Acımız büyük.

Güle güle canım yeğenim..

Hayatının baharında ve bizim baharımızda bizi bırakıp gittin. Seni unutmayacağız. Mekanın cennet olsun..

25 Günlük hastane sürecinde bizi bir an olsun yalnız bırakmayan başta Sağlık bakanımız Sayın Fahrettin Koca olmak üzere Ağrı ve Ankara Bilkent Şehir hastanesi sağlık emekçilerine ve bütün dostlara minnettarız..

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