Savcı Sayan'dan üzen haber! Acilen hastaneye kaldırıldı
AK Partili Savcı Sayan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için gerçekleştirdiği çalışmalar sırasında kalp krizi geçirdi. Sayan hastaneye kaldırıldı.
AK Parti'nin İzmir 1. bölge 6. sıra milletvekili adayı Savcı Sayan kalp krizi geçirdi.
AK Parti'nin İzmir 1. Bölge'den 4 milletvekili çıkarmasıyla vekil olamayan Sayan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için bölgedeki çalışmalarına devam ederken, çalışması esnasında kalp krizi geçirdi.
Sayan'ın basın ofisinden yapılan açıklamada, kanaat önderleriyle görüşmeye giden Savcı Sayan'ın, yolculuk sırasında rahatsızlandığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
2. Tur seçim çalışmalarına İzmir’de devam eden sayın Savcı Sayan, Aydın kanaat önderleri ile görüşmek üzere ilimize giderken yolda kalp krizi geçirmiş olup, acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Savcı beyin tedavisi devam etmektedir. Sevenlerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖNE ÇIKAN VİDEO