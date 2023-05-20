  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte gerçek yüzleri! Malatya'da yaşanan 4.1'lik depremden sonra insanlık dışı paylaşımlar sürdü

İşte Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçları! Resmi Gazete'de yayımlandı

HÜDA PAR Genel Başkanı'ndan insanlık dersi! Kendisine hakaret edenleri bu şartlarla affedecek...

Lavrov'dan Azerbaycan ve Ermenistan barış anlamasına ilişkin cevap: Yakınlaştılar! Normalleşme adımları

New York için kritik açıklama: Her yıl çöküyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez açıkladı: Putin'le özel bir ilişkim var! Rusya ve Türkiye'nin birbirine ihtiyacı var

Evi olmayan gençlere konut müjdesi

İslam Memiş uyardı: Bu defa altın, dolar tahmini yapmadı, kötü haberi verdi! Planları tıkır tıkır işliyor!

Estonya’nın zırhlı araç ihalesinde finale sadece Türk firmaları kaldı

Bakan Süleyman Soylu ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat aldık
Gündem Savcı Sayan'dan üzen haber! Acilen hastaneye kaldırıldı
Gündem

Savcı Sayan'dan üzen haber! Acilen hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2023-05-20 01:00:00 - 2023-05-20 01:04:42
Savcı Sayan'dan üzen haber! Acilen hastaneye kaldırıldı

AK Partili Savcı Sayan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için gerçekleştirdiği çalışmalar sırasında kalp krizi geçirdi. Sayan hastaneye kaldırıldı.

AK Parti'nin İzmir 1. bölge 6. sıra milletvekili adayı Savcı Sayan kalp krizi geçirdi.

AK Parti'nin İzmir 1. Bölge'den 4 milletvekili çıkarmasıyla vekil olamayan Sayan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için bölgedeki çalışmalarına devam ederken, çalışması esnasında kalp krizi geçirdi.

Sayan'ın basın ofisinden yapılan açıklamada, kanaat önderleriyle görüşmeye giden Savcı Sayan'ın, yolculuk sırasında rahatsızlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

2. Tur seçim çalışmalarına İzmir’de devam eden sayın Savcı Sayan, Aydın kanaat önderleri ile görüşmek üzere ilimize giderken yolda kalp krizi geçirmiş olup, acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Savcı beyin tedavisi devam etmektedir. Sevenlerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Savcı Sayan'dan dikkat çeken sözler: Birbirlerine peşkeş çekiyorlar
Savcı Sayan'dan dikkat çeken sözler: Birbirlerine peşkeş çekiyorlar

Gündem

Savcı Sayan'dan dikkat çeken sözler: Birbirlerine peşkeş çekiyorlar

Savcı Sayan Saadet Partisi'nin Milli Görüş iddiasını oy oranıyla vurdu!
Savcı Sayan Saadet Partisi'nin Milli Görüş iddiasını oy oranıyla vurdu!

Siyaset

Savcı Sayan Saadet Partisi'nin Milli Görüş iddiasını oy oranıyla vurdu!

Savcı Sayan Kürt vatandaşlara seslendi: Tuzağa düşmemeliyiz!
Savcı Sayan Kürt vatandaşlara seslendi: Tuzağa düşmemeliyiz!

Gündem

Savcı Sayan Kürt vatandaşlara seslendi: Tuzağa düşmemeliyiz!

Savcı Sayan'dan İsmail Saymaz'a efsane kapak! Bu cevap, adamı deliye döndürür
Savcı Sayan'dan İsmail Saymaz'a efsane kapak! Bu cevap, adamı deliye döndürür

Gündem

Savcı Sayan'dan İsmail Saymaz'a efsane kapak! Bu cevap, adamı deliye döndürür

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İpe sapa gelmez
Medya

İpe sapa gelmez "Erdoğan" iddiası! Bu kez çok fena gaza geldi

14 Mayıs’ta yaşadığı şoku hâlâ atlatamayan Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la alakalı kargaları bile güldü..
Bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası İbrahim Kalın’ı o göreve getirecek
Medya

Bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası İbrahim Kalın’ı o göreve getirecek

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanması halinde Fahrettin Koca'ya cumhurbaşkanı yardı..
Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu, Akşener, Davutoğlu ve diğerleri... Millet İttifakı'nın tamamının HÜDA PAR ile görüştüğü ortaya çıktı!
Siyaset

Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu, Akşener, Davutoğlu ve diğerleri... Millet İttifakı'nın tamamının HÜDA PAR ile görüştüğü ortaya çıktı!

Muhaliflerin, hdp-pkk'lıların ve Kemal Kılıçdaroğlu ‘domuz bağcı’ diyerek saldırdığı HÜDA PAR’ın Genel Başkan Vekili İshak Sağlam’ın Yenikap..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23