Savcı Sayan’dan Ümit Özdağ’ı yerin dibine batıran sözler

YENİ AKİT ANKARA

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İçişleri Bakanlığı önünde provokasyon yapan Ümit Özdağ'a tokat gibi bir hatırlatmada bulundu.

Polislerden sürekli olarak "Öğrencim" diye bahseden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ikiyüzlülüğü bir kez daha gözler önüne serildi.

"Dağda PKK'yı, şehirde FETÖ'yü"

Savcı Sayan'ın tokat etkisi yapan paylaşımı şöyle:

"Türk milletinin çocukları ve öğrencim dediğin polisler ve askerler karakol basılıp şehit edilirken nerdeydin?

Terörün dağları şehirleri teslim aldığı zaman nerdeydin? Sen

Süleyman Soylu'yu Ankara’da ararken, O dağda PKK'yı, şehirde FETÖ’yü arıyordu. Jirinovski olmaya gerek yok."