  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Savcı Sayan’dan Ümit Özdağ’ı yerin dibine batıran sözler
Siyaset

Savcı Sayan’dan Ümit Özdağ’ı yerin dibine batıran sözler

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İçişleri Bakanlığı önünde provokasyon yapan Ümit Özdağ'a tokat gibi bir hatırlatmada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 15:54:00 -
Savcı Sayan’dan Ümit Özdağ’ı yerin dibine batıran sözler

YENİ AKİT  ANKARA

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İçişleri Bakanlığı önünde provokasyon yapan Ümit Özdağ'a tokat gibi bir hatırlatmada bulundu.

Polislerden sürekli olarak "Öğrencim" diye bahseden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ikiyüzlülüğü bir kez daha gözler önüne serildi.

"Dağda PKK'yı, şehirde FETÖ'yü"

Savcı Sayan'ın tokat etkisi yapan paylaşımı şöyle:

"Türk milletinin çocukları ve öğrencim dediğin polisler ve askerler karakol basılıp şehit edilirken nerdeydin?
Terörün dağları şehirleri teslim aldığı zaman nerdeydin? Sen
Süleyman Soylu'yu Ankara’da ararken, O dağda PKK'yı, şehirde FETÖ’yü arıyordu. Jirinovski olmaya gerek yok."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay