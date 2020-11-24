Savcı Sayan'dan tepki: Sözün bittiği yerdeyiz
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, öğretmenlerle ilgili skandal sözler sarf eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü CHP grup toplantısında yaptığı skandal konuşma tepki çekti. Kılıçdaroğlu, öğretmenler arasında ayrımcılık yapmaya kalkarak, "Hâlâ iktidarın peşinden giden öğretmen varsa kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demem. Öğretmen iradesini pazarlamaz." şeklinde tepki toplayan ifadelere imza attı.
Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan geldi.
Sayan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından şunları kaydetti:
"Türkiye’nin birleştirici gücü CHP sloganıyla seçim meydanlarında nara atan CHP Genel Başkanı, bugün öğretmenlerimizi iktidar yanlısı ve iktidar karşıtı diye ikiye ayırmış. Öğretmenlerimizi ikiye ayıran, kutuplaştıran bir genel başkan birlikten bahsediyorsa sözün bittiği yerdeyiz."