Savcı Sayan'dan 'oyuna gelmeyelim' çağrısı! 'HDP Kürt, CHP Alevi kardeşlerimizi..'

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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Alevi dernekleri ve cemevlerine yönelik eş zamanlı provokatif saldırıları ve sonrasında yapılan siyasi açıklamaları değerlendirdi.

Dikkat çeken bir tespitte bulunan Başkan Sayan, "HDP Kürt, CHP Alevi kardeşlerimizi kendi siyasi emellerine alet etmeye çalışıyor." dedi.

"Oyuna gelmeyelim." çağrısı yapan Savcı Sayan, şöyle devam etti:

Patronları Türkiye’yi Suriye ve Irak’a çevirmek için bunlara emir buyurmuşlardır Türkiye için en tehlikeli yol Mezhep ve ırk siyasetidir Buna hepimiz dur demeliyiz. Türkiye hepimizin, oyuna gelmeyelim.



