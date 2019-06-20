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Savcı Sayan’dan MİT TIR’ları açıklaması! Gazetecilere şok gönderme

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan,İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının tartıştığı ortak yayın öncesi otel buluşmasına ilişkin, 'MİT TIR'ları ve devletin sırlarını ifşa etmeyi gazetecilik sayanlar, Küçükkaya’nın otelde İmamoğlu ile basılma görüntülerini ifşa etmenin suç olduğunu söylüyorlar...' dedi.

20 Haziran 2019 Perşembe 16:12
Savcı Sayan’dan MİT TIR’ları açıklaması! Gazetecilere şok gönderme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının tartıştığı ortak yayın öncesi adaylardan Ekrem İmamoğlu'nun yayının moderatörlüğünü üstlenen İsmail Küçükkaya ile oteldeki görüşmesine tepkiler çığ gibi büyüyor.

Öte yandan İmamoğlu ve Küçükkaya'nın ortak yayın öncesi 46 dakikalık görüşmesini kamuoyuna duyuran medya kuruluşları muhalefet cephesi tarafından suçlu görülüyor.

Bazı köşe yazarları ise, Küçükkaya ve İmamoğlu'na soru yöneltmek yerine, 'gayrı ahlaki görüşme'ye ait görüntülerin medyaya yansımasına öfkelendi.

Savcı Sayan'dan ''MİT TIR’ları'' göndermesi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Küçükkaya-İmamoğlu arasında yayın öncesi gerçekleşen gizli görüşmenin kamuoyuna yansımasını hazmedemeyenlerle ilgili çarpıcı bir tespitte bulundu.

Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Sayan, ''MİT TIR'ları ve devletin sırlarını ifşa etmeyi gazetecilik sayanlar,  Küçükkaya’nın otelde  İmamoğlu ile basılma görüntülerini ifşa etmenin suç olduğunu  söylüyorlar... Samimiyete bakar mısınız...!'' ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 16:12
  1. Ağrı
  2. MİT TIR’ları
  3. MİT TIR’ları ihaneti
  4. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları
  5. Ekrem İmamoğlu
  6. İsmail Küçükkaya
  7. Binali Yıldırım
  8. 23 haziran istanbul seçim
  9. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan

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