Savcı Sayan'dan Kılıçdaroğlu'na başdanışman 'Jeremy Rifkin' eleştirisi!
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Angela Merkel'in eski danışmanı Ekonomist Jeremy Rifkin'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na başdanışman olmasına, "yerli ve milli" vurgusu ile eleştiride bulundu.
Yeniakit.com.tr
Angela Merkel'in eski danışmanı Ekonomist Jeremy Rifkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı oldu.
Gazete Duvar'ın haberine göre; Kılıçdaroğlu’nun 3 Aralık’ta gerçekleştireceği "İkinci Yüzyıla Çağrı" başlıklı toplantıda konuşma yapacak olan Rifkin'in, Kılıçdaroğlu'na başdanışman olduğu da açıklanacak.
Savcı Sayan'dan "yerli ve milli" eleştirisi!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Twitter hesabından tepki gösteren Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "yerli ve milli" vurgusu yaparak, şu eleştiride bulundu:
Biz milli ve yerli deyince birileri çok kızıyor… Buyurun buradan yakın…