Savcı Sayan'dan İsmail Saymaz'a efsane kapak! Bu cevap, adamı deliye döndürür

Milletvekili olmak için Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Savcı Sayan, AK Parti tarafından İzmir 1. Bölge 6. sıradan milletvekili adayı gösterildi. Seçim devam ederken Savcı Sayan ile gazeteci İsmail Saymaz arasında sosyal medyada ilginç bir tartışma yaşandı.

Saymaz: Savcı Sayan yasak takmıyor

İsmail Saymaz, sosyal medya hesabı üzerinden "Savcı Sayan seçim günü yasak masak takmıyor" notuyla Savcı Sayan'ın İzmirlilere gönderdiği SMS'in görüntüsünü paylaştı. Saymaz'ın paylaşımını alıntılayan Savcı Sayan ise şunları yazdı:

"İsmail’ciğim mesajla ulaşamadığımız kitlelere sayende ulaştık. Ama yanıldığın bir nokta var. Biz mesajları dün gönderdik.. Gerisi operatörün sorumluluğunda Yine de teşekkür ederim.."

İsmail Saymaz ise Sayan'a, "Savcı Sayan, çok çalıştın ama maalesef yerin kötü. Bir dahakine İstanbul 3. bölge 27. sırada yerin garanti. Allah sabredenlerle beraberdir" karşılığını verdi.

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İsmail anlaşılan gizli hayranımsın...

Savcı Sayan da "Sevgili İsmail, Sizin savunduklarınızla milletvekili olmaktansa Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi delikanlı yiğit adamlarla milletvekili olmadan devam etmek daha iyidir.. İsmail anlaşılıyorki gizli hayranımsın sürekli beni yazıyorsun..." diyerek efsane bir kapak yaptı.