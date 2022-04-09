Savcı Sayan'dan iki yüzlü CHP'lilere sert tepki! 'Siz zalim ve alçaksınız'
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen sahur ikramını "şatafatlı" olduğu gerekçesi ile hedef gösterip, CHP'li İBB tarafından iftar etkinliği kapsamında verilen konserde, Müslüm Gürses'in "Unutamadım" şarkısının söylenmesine sessiz kalanlara sert ifadelerle tepki gösterdi.
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CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, çalgılı-çengili iftar programındaki konserde, Müslüm Gürses'in "Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde." ifadelerinin yer aldığı "Unutamadım" şarkısı da söylendi.
'Siz zalim ve alçaksınız'
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, önceki gün AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nın ikram ettiği sahur yemeğini hedef alıp, İBB'nin Ramazan'ın ruhuna aykırı etkinliği karşısında sessiz kalanları sert ifadelerle eleştirdi.
"Ağrı’da sahurda gençlere ikram ettiğimiz 100 gr reçel, peynir üzerinden iki gündür bize saldıranlar, İstanbul Büyükşehir'in çengili, çalgılı, sarhoş şarkılı iftar programı karşısında ölü taklidi yapıyorlar." diyen Başkan Sayan, şöyle devam etti:
Allah sizin gibi vicdansızları islah etsin. Siz zalim ve alçaksınız.