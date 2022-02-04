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Siyaset Savcı Sayan'dan HDP'li Oya Ersoy'a Selahaddin-i Eyyubi hatırlatması!
Siyaset

Savcı Sayan'dan HDP'li Oya Ersoy'a Selahaddin-i Eyyubi hatırlatması!

İslam aleminin Regaip gecesi heyecanı yaşadığı anlarda, TBMM kürsüsünden ecdada ve dinin değerlere hakaret eden HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'a tepki gösteren Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Oya Ersoy’un mecliste yaptığı bu konuşmayı Selahaddin-i Eyyubi’nin torunu Müslüman Kürtlerin vicdanına bırakıyorum." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 18:51:00 - 2022-02-04 18:58:11

 Yeniakit.com.tr 

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Regaip gecesinde çıktığı TBMM kürsüsünden ecdadımız Osmanlı ile yüce Kur'an'ın yeryüzüne indirildiği dönemi gündeme getirerek, İslam'ı hedef alıp rezil ifadeler kullandı.

Müslümanları gericikle itham eden HDP'li Ersoy, "Size neden gerici diyoruz biliyor musunuz? Çünkü sizler beş yüz yıl geride kalmış Osmanlı'yı, bin 500 yıl geride kalmış din esaslı toplum düzenini yeniden hortlatmaya çalışıyorsunuz da ondan." dedi.

Ersoy, dini hassasiyeti olan Müslümanlara hakaret ettiği açıklamasına, "Biz kadınlar, özgür olabileceğimizi öğrendik. Ne beş yüz yıl ne bin 500 yıl öncesine gitmeye hiç niyetimiz yok. Götüremezsiniz." diyerek devam etti.

Selahaddin-i Eyyubü hatırlatması!

HDP'li vekilin çirkin sözlerine Twitter hesabından cevap veren Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kürt vatandaşların dini hassasiyetlerine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

HDP Milletvekili Oya Ersoy’un mecliste yaptığı bu konuşmayı Selahaddin-i Eyyubi’nin torunu Müslüman Kürtlerin vicdanına bırakıyorum. Bunlar, inancı için canını veren biz Kürtleri ne kadar temsil edebilir?

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