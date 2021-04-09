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Siyaset Savcı Sayan'dan 'emekliler darbe yapamaz' eleştirilerine Kılıçdaroğlu hatırlatması
Siyaset

Savcı Sayan'dan 'emekliler darbe yapamaz' eleştirilerine Kılıçdaroğlu hatırlatması

Ağır Belediye Başkanı Savcı Sayan, 104 amiral eskisinin darbe imalı bildirisi sonrası yapılan 'Emekliler darbe yapamaz' eleştirilerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanlığına geldiği süreci hatırlatarak tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 13:31:00 -
Savcı Sayan'dan 'emekliler darbe yapamaz' eleştirilerine Kılıçdaroğlu hatırlatması

104 amirasl eskisinin darbe imalı bildirisinin yankıları sürerken, vesayet yanlısı odaklardan gelen 'Emekliler darbe yapamaz' söylemi üzerinden amiraller aklanmaya çalışılıyor. 

Savcı Sayan'dan Kılıçdaroğlu hatırlatması

'Emekliler darbe yapamaz" şeklindeki eleştirileri ironik bir diller sosyal medya hesabından değerlendiren Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, SGK'dan emekli olup kaset ile CHP'de genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hatırlattı. Sayan, "Kim demiş emekliiler darbe yapamaz, SGK'dan emekli Kılıçdaroğlu CHP ve Deniz Baykal'a darbe yapmadı mı?" diye sordu. 

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