Savcı Sayan'dan dikkat çeken sözler: Birbirlerine peşkeş çekiyorlar
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 6'lı koalisyona dönme kararı sonrası Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına önce rest çekti, sonra boyun eğdi, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması teklifi ile masaya dönmeye hazır olduğunu bildirdi.
Yaşanan gelişmenin ardından sonrası Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Savcı Sayan tweetinde şu ifadeleri kullandı:
"Devletin makamlarını satan satana. Babalarının çiftliğiymiş gibi birbirlerine peşkeş çekiyorlar. Halbuki bütün bunların sahibi yüce milletimizdir.. Eninde sonunda dersinizi alacaksınız…"