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Savcı Sayan'dan çok kritik uyarı: Bu durum 3 meclis üyeliğini...

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İstanbul seçimlerine ilişkin çok kritik bir uyarıda bulundu.

23 Haziran 2019 Pazar 16:37
Savcı Sayan'dan çok kritik uyarı: Bu durum 3 meclis üyeliğini...

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 23 Haziran İstanbul seçimlerine ilişkin çok önemli bir uyarıda bulundu. Sayan, 'Ne olursa olsun sonunda kadar sandıkları terk etmeyelim" dedi.

İstanbul'daki seçim çalışmalarına büyük destek veren Savcı Sayan, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Arkadaşlar biz Ağrı’da 31 Mart seçiminde zafer sarhoşluğu yaşayıp, sandıkları ve ilçe seçimi zamansız terkettiğimizden dolay 3 belediye mecli üyeliğini kaybettik. Sonuç ne olursa olsun sonuna kadar terk etmemek gerekir. Islak imzalı tutanağımızı mutlaka alalım" dedi.

 

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 16:37
  1. İstanbul
  2. Ağrı
  3. Savcı Sayan

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