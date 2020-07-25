Savcı Sayan'dan çarpıcı sözler: Bayağı korkmuşlar
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kılıçla irad ettiği hutbeyle ilgili olay ifadeler kullandı.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kılıçla irad ettiği hutbeyle ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu.
Sayan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Ayasofya Camii'ndeki hutbeyle ilgili "Ezan ile kılıcın sesi birleştiğinde bu milletin deliliğini bilenler, Ali Erbaş beyin kılıcından bayağı korkmuşlar..." diye yazdı.
İşte o tweet: