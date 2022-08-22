Savcı Sayan'dan bomba 6'lı masa çıkışı! 'Bunlar Bakanlar Kurulu'nu ancak iki yılda..'

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın altıncı toplantısı, Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Ortak aday yine belirleyemediler

6'lı ittifak Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen toplantısında da 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için ortak aday belirleyemedi. Masadan yapılan açıklamada, bir sonraki toplantının 2 Ekim'de yapılacağı duyuruldu.

'Allah ülkemizi bunlara muhtaç etmesin'

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 6'lı masanın altı buluşmadan oluşan ilk tur toplantılarını Twitter hesabından değerlendirdi.

"Bir yıldır yaptıkları bütün toplantılar sonuçsuz. Anlaşabildikleri bir şey yok. Ortak bir adayı belirleyemiyorlar." diyen Sayan, şu tespitte bulundu:

Bir yılda bir arpa boyu yol alamayan altılı ganyan hasbelkader iktidar olsa, Bakanlar Kurulu'nu iki yılda ancak belirleyebilir. Allah ülkemizi bunlara muhtaç etmesin.