Savcı Sayan'dan anket sonuçları açıklaması: Pek takılmayın, çünkü... Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İstanbul seçimlerine yönelik yapılan anket çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Anket sonuçlarına pek kafayı takmayın. Çünkü anketçiler, kenar mahallelerde oturan seçmenleri görmüyor" dedi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul seçimlerine yönelik anket çalışmalarını eleştirdi. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, araştırma şirketlerinin anket sonuçlarını değerlendirerek, "Anket sonuçlarına pek kafayı takmayın.Çünkü; anketçiler evinde oturup pek dışarı çıkmayan , kenar mahallelerde oturan seçmenleri görmüyor. Ağrı anketlerinde bizi seçime 10 gün kala 5,10 puan geride gösteriyorlardı. En iyimseri 2 puan diyordu. Biz 20 puan fark attık..sandığa bakın" dedi.

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