Savcı Sayan terör sevicilerin hedefinde! Bir yalanla Başkan Sayan'a olan kinlerini kustular

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın adını ve resmini kullanan bir fan sayfası tarafından, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a verilen hapis cezasına yapılan yorum sebebi ile Başkan Sayan terör sevicilerin hedefi hline geldi.

İlgili Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2 yıl 45 gün sağlık raporu alarak okula gitmeyen, 8 dönem boyunca (yaklaşık 4 yıl) öğretmen maaşı aldığı tespit edilen Başak Demirtaş hakkında yargı süreci tamamlandı. Demirtaş’a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bitmedi daha yeni başlıyoruz. Bu arada Selo teröristtir." denildi.

Ahlaksız terör sevicilerin kini ortaya çıktı!

İşin aslını öğrenmek yerine balıklama atlama yolunu seçen sürü psikolojisi içindeki terör seviciler, içlerindeki Savcı Sayan kinini kustu. Başkan Sayan, ahlaksızlar tarafından hadsiz ifadelerle hedef alındı.

Savcı Sayan tarafından kullanıldığı sanılan sayfanın profili