Savcı Sayan taburcu edildi
Aydın'da geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın tedavisi tamamlandı. Sayan, sağlığının iyileşmesiyle taburcu edildi.
Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçim çalışmaları için gittiği Aydın'da kalp krizi geçirmiş ve anjiyo olmuştu. Sayan, tedavinin ardından taburcu edildi.
Seçim çalışmaları kapsamında Aydın'da rahatsızlanan Savcı Sayan önce Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, ardından kalp krizi geçirdiği tespit edilince Sayan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Anjiyo yapılan Sayan’ın tedavisi tamamlandı. Yeniden sağlığına kavuşan sayan, taburcu edildi.
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