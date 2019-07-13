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Savcı Sayan patladı: Bu entel dantel solcuları anlamak gerçekten zor iş

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, S-400'lere yapılan eleştirilere çok sert çıkarak "Bu “entel dantel” solcuları anlamak gerçekten zor bir iş...Allah akıl fikir versin" dedi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:32
Savcı Sayan patladı: Bu entel dantel solcuları anlamak gerçekten zor iş

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, S-400'lerin Türkiye'ye gelmesinin ardından Türkiye düşmanlığı yapanlara çok sert çıktı.

Savcı Sayan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "ABD’nin 6. filosunu tam bağımsız Türkiye için Denize döktük diye övüneceksiniz. Sonra da Tam bağımsızlık ve tam güvenlik için S-400’leri alan Sayın Erdoğan’a ABD ile birlikte düşmanlık edeceksiniz. Bu “entel dantel” solcuları anlamak gerçekten zor bir iş...Allah akıl fikir versin" dedi. 

"Tehditlere boyun eğmeyen..."

Sayan, Türkiye'nin tehditlere boyun eğmediğini belirterek, "5 Temmuz’da tanka kafa atan yiğitlere verlecek en büyük hediye ABD’nin tehditlerine boyun eğmeyen Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemize kazandırdığı S-400’lerdir. Emeği geçen herkesi gönülden kutluyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:32
  1. Ağrı
  2. Savcı Sayan

YORUM YAZ

  • IsmailIsmail14 dk önce
    Ulan ne enteli ne danteli ne solcusu!!?? Subhan Allah... alayı kafir ve islam dusmani bunlarin! Tek dertleri de nu tek korkuları da bu! Lakin bu ulkenin camilerinde verilen fetvalarda bile sozde lgbt denen lut kavmi eleştiriliyor ancak bunlara dahi kafir denemiyor! Bunlarin islam hukukuna gore cezasi sudur denemiyor! Euzu billa! La havle vela kuvvete illa billa aliyhil azim....
  • TurgutTurgut26 dk önce
    chp liyim ayaklari sonra akp ye yanasma ve de akp nin harikalar diyarinda.. sovmen... uyanik.. helal olsun ama.. harikalar diyarinda keyfin yerinde...

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