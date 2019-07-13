Savcı Sayan patladı: Bu entel dantel solcuları anlamak gerçekten zor iş
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, S-400'lere yapılan eleştirilere çok sert çıkarak "Bu “entel dantel” solcuları anlamak gerçekten zor bir iş...Allah akıl fikir versin" dedi.13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:32
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, S-400'lerin Türkiye'ye gelmesinin ardından Türkiye düşmanlığı yapanlara çok sert çıktı.
Savcı Sayan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "ABD’nin 6. filosunu tam bağımsız Türkiye için Denize döktük diye övüneceksiniz. Sonra da Tam bağımsızlık ve tam güvenlik için S-400’leri alan Sayın Erdoğan’a ABD ile birlikte düşmanlık edeceksiniz. Bu “entel dantel” solcuları anlamak gerçekten zor bir iş...Allah akıl fikir versin" dedi.
"Tehditlere boyun eğmeyen..."
Sayan, Türkiye'nin tehditlere boyun eğmediğini belirterek, "5 Temmuz’da tanka kafa atan yiğitlere verlecek en büyük hediye ABD’nin tehditlerine boyun eğmeyen Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemize kazandırdığı S-400’lerdir. Emeği geçen herkesi gönülden kutluyoruz" dedi.
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