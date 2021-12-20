Savcı Sayan manipülatörleri böyle tiye aldı: Dolarlarınıza kanat takın, sert çakılacaksınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalar sonrası dolar ve altında sert düşüş gerçekleşti. Savcı Sayan düşüşün ardından sosyal medya hesabından, "Dolarlarınıza kanat takın, sert çakılacaksınız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamaları dolar ve altında düşüşe neden oldu.

Açıklamalarında, ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirterek, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi.

Dolar anlık olarak 13 TL'nin altına düşerken Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dolar manipülatörlerini tiye aldı.

Savcı Sayan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ne haber dolarcılar… Kızardınız mı? #BüyüksünReis

Dolarlarınıza kanat takın, sert çakılacaksınız… an itibarı dolar $ 13.5…

Ekonomide bize 15 temmuzu yaşatmak isteyenler yasta…Dolar $ 12.8 doların selası okunmaya başladı…