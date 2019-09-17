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Savcı Sayan lafı gediğine oturttu! 'Lafa gelince heykelciler çağdaş...'

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından bugün başlayan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ile CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 7. Uluslararası Heykel Çalıştayı'nı karşılaştırdı.

17 Eylül 2019 Salı 13:13
Savcı Sayan lafı gediğine oturttu! 'Lafa gelince heykelciler çağdaş...'

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 7. Uluslararası Heykel Çalıştayı ile hükümet ve AK Parti'nin desteklediği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni karşılaştırmasına sosyal medyada gündem oldu.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, paylaştığı son tweet ile gündem oldu. Sayan, CHP'li İzmir belediyesinin 30 gün sürecek heykel çalıştayını eleştirdi.

Sosyal medya hesabında bugün başlayan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ile İzmir'deki organizasyonu karşılaştıran Sayan, CHP ile AK Parti arasındaki farkın resimlerde olduğunu savundu.

Sayan, "Lafa gelince heykelciler çağdaş, diğerleri gerici...Bize taş beyinli gençler değil, teknoloji kafalı gençler lazım...!" diye yazdı.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 13:13
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Savcı Sayan
  4. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan

YORUM YAZ

  • SULEYMAN AYDINSULEYMAN AYDIN18 dk önce
    Hiç kimse çağdışı gerici yobazlıkta chp nin eline su dökemez.
  • Leyla Leyla 20 dk önce
    Sağol sayın SAYAN Büyük Damsın vesselâm. Bunlar taş kafalı büst, heykelle milleti kandirmadini bilir,kanamalarda aynı kafadan oldukları içinkanmış gibi görünüp tatmin olup bak biz Atatürkcuyuz diye rant peşine düşerler. Halbuki Asıl atatürkçülük millete ve devlete ,ülkeye büyük hizmetler Etmektir .kabanlar düşünsün savcı kafana takma .biz senin ezici çoğunlukla ağrıya başkan seçilmek canı gönülden içtenlikle sevindik .hizmetlerine devam etmene ve ağrıya eserler kazandırmaya devam etmeni dileriz saygılar başarılar.
  • ReisReis27 dk önce
    Ben reisin yerinde olsam bu adama birak belediyeSelam vermem
  • hasanhasan39 dk önce
    CHP halkın paralarını heykele yatırmaktan baska birsey bilmez.
  • tuncay kahvecituncay kahveci40 dk önce
    ALLAH razı olsunAdamsın........

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