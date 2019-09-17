Savcı Sayan lafı gediğine oturttu! 'Lafa gelince heykelciler çağdaş...' Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından bugün başlayan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ile CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 7. Uluslararası Heykel Çalıştayı'nı karşılaştırdı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 7. Uluslararası Heykel Çalıştayı ile hükümet ve AK Parti'nin desteklediği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni karşılaştırmasına sosyal medyada gündem oldu. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, paylaştığı son tweet ile gündem oldu. Sayan, CHP'li İzmir belediyesinin 30 gün sürecek heykel çalıştayını eleştirdi. Sosyal medya hesabında bugün başlayan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ile İzmir'deki organizasyonu karşılaştıran Sayan, CHP ile AK Parti arasındaki farkın resimlerde olduğunu savundu. Sayan, "Lafa gelince heykelciler çağdaş, diğerleri gerici...Bize taş beyinli gençler değil, teknoloji kafalı gençler lazım...!" diye yazdı.

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