Savcı Sayan Kürt vatandaşlara seslendi: Tuzağa düşmemeliyiz!
A Haber canlı yayınında konuşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kürt vatandaşlar üzerinde oynanan oyunlara dikkat çekerek, "Tuzağa düşmemeliyiz" mesajı verdi.
Yeniakit.com.tr
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, A Haber canlı yayınında konuştu.
Başkan Sayan, Kürt vatandaşlar üzerinde oynanan oyunlara dikkat çektiği açıklamasında, "Kürt kardeşlerimizin üzerine en büyük oyunu HDP ve PKK getirdi." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kürt vatandaşlara özgürlüklerini kazandırdığını belirten Savcı Sayan, "Biz Kürtler bu gerçekleri bilmeliyiz. Tuzağa düşmemeliyiz." mesajı verdi.
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