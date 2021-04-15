Savcı Sayan: İftarımızı Çavuşoğlu'nun Yunanistan'a attığı toplarla açtık
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'a ağzının payının vermesiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'a ağzının payının vermesinin ardından çarpıcı ifadeler kullandı.
Savcı Sayan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından şunları kaydetti:
"Yiğit bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan’a attığı toplarla iftarımızı açtık... Hayırlı iftarlar... Top atışı bayağı etkiliydi..."
İşte o tweet: